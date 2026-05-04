Toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2026), tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Hoạt động vận tải hành khách được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong đợt nghỉ lễ.

Một vụ va chạm giao thông trên Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành tối 2/5/2026.

Tuy nhiên, trong ngày đầu và ngày cuối dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ trên một số tuyến đường dẫn ra - vào cao tốc và tuyến nội thị thuộc địa bàn có khu du lịch biển là phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.

Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 10 vụ, làm chết 3 người, bị thương 11 người. So với dịp nghỉ lễ năm 2025 giảm 8 vụ, giảm 5 người chết và 7 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phân luồng, điều tiết giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 245 ca tuần tra, kiểm soát với 690 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, dừng kiểm soát 6.879 phương tiện; lập biên bản, xử lý 1.463 trường hợp (233 ôtô, 1.093 mô tô, 2 phương tiện thủy) vi phạm.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp xác minh phản ánh của quần chúng Nhân dân, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 6 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng trên đường bộ; đưa vào diện quản lý nghiệp vụ 1 đối tượng.

Hải Đăng