Bốn ngày nghỉ lễ: Xử phạt hơn 11.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4-3/5/2026.

Theo đó, trong 4 ngày qua, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày năm 2025 giảm 72 vụ, giảm 35 người chết, giảm 65 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 114 người. So với 4 ngày năm 2025 giảm 71 vụ, giảm 35 người chết, giảm 41 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với 4 ngày năm 2025 số vụ không tăng, không giảm; số người chết tăng 1 người và số người bị thương không tăng, không giảm.

Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với 4 ngày năm 2025 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.

Đối với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, trong 4 ngày, cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 ô tô, 13.033 xe mô tô, 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 7.951 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 11.411 trường hợp; vi phạm về tốc độ 13.390 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 184 trường hợp; quá khổ giới hạn 48 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 11 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 24 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 395 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 21 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 3 trường hợp; trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện; gửi thông báo vi phạm 1.400 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 799 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3 phương tiện.

Trên tuyến đường sắt, đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3 phương tiện.

Theo VGP