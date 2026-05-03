An ninh trật tự dịp nghỉ lễ được giữ vững ổn định

Nhờ chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 30/4 đến 3/5), tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và vụ việc phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai toàn diện các biện pháp công tác đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; tập trung tấn công, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng... trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), cùng với việc tăng cường công tác thường trực, ứng trực bảo đảm quân số sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát hình sự và Công an 166 phường, xã đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ... trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, hoạt động của tội phạm được kiềm chế.

Tính đến 09h ngày 3/5, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật, giảm 1 vụ so với cùng kỳ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 1.076 trường hợp vi phạm, trong đó có 233 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt nguội 173 trường hợp.

Tai nạn cháy, nổ xảy ra 2 vụ, được lực lượng chức năng kịp thời giải quyết, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, không có thương vong do cháy, nổ.

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là Công an các xã, phường đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm việc “xuyên lễ” để tiếp nhận, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho người dân, nhất là các trường hợp đi học, làm ăn xa về quê nghỉ lễ.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đã thu nhận 5.472 hồ sơ căn cước, 29.515 hồ sơ định danh điện tử; chuyển ra Trung ương 3.348 hồ sơ, trả 887 thẻ căn cước cho công dân.

Công Huỳnh (CTV)