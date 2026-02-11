Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong những gương điển hình tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (bên phải) thực hiện can thiệp điều trị cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 2013 bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh luôn ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc, không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. Với tinh thần cầu thị, say mê nghề nghiệp, bác sĩ Ngọc từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong tập thể khoa, phòng cũng như niềm tin đối với người bệnh. Trong quá trình công tác, bác sĩ Ngọc không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn khám, chữa bệnh và tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, bằng sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn vững vàng, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc luôn được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp tín nhiệm. Năm 2022, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyên môn, quản lý và đào tạo cán bộ trẻ của khoa.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc còn là cán bộ y tế tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, anh đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, được ứng dụng hiệu quả trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Ứng dụng năng lượng sóng tần số radio trong điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển lớn”; “Ứng dụng laser hai vòng năng lượng ELVES Radial 2 ring trong điều trị suy giãn tĩnh mạch”; “Nâng cấp và hoàn thiện website bệnh viện theo hướng khoa học, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh”...

Nổi bật trong số các công trình nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc là đề tài khoa học “Đánh giá kết quả điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn bằng đốt nội mạch sử dụng laser hai vòng năng lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”. Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp phẫu thuật kinh điển trước đây như ít tai biến, không để lại sẹo, rút ngắn thời gian điều trị và giảm chi phí cho người bệnh. Đặc biệt, bệnh nhân có thể đi lại sớm và xuất viện ngay trong ngày.

Từ năm 2023 đến nay, kỹ thuật laser hai vòng năng lượng đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh suy tĩnh mạch hiển lớn. Việc làm chủ và áp dụng hiệu quả kỹ thuật mới không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương mà còn góp phần hạn chế tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị cho người dân trong tỉnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc còn là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực đã được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của tuổi trẻ ngành y trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Với những đóng góp tích cực cho công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, nhiều năm liền thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Tận tụy với nghề, tâm huyết với người bệnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công việc, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc là tấm gương tiêu biểu của ngành y tế Thanh Hóa. Những nỗ lực và cống hiến thầm lặng của anh đang góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển hiện đại, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê