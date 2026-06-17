Đoàn đại biểu phụ nữ Thanh Hóa tham gia nhiều hoạt động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong 2 ngày 17 và 18/6/2026. Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội gồm 18 đại biểu chính thức.

Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước phiên làm việc thứ nhất, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn; tham quan khu trưng bày công nghệ của lực lượng quân đội và công an.

Đoàn thăm khu trưng bày công nghệ của lực lượng quân đội và công an.

Chị Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Tại phiên thứ nhất Đại hội, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trình bày tham luận với chủ đề “Công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế”, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, tham luận của Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức hội, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của phụ nữ; đồng thời đề xuất với Trung ương Hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thêm nhiều cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá các mô hình kinh tế tiêu biểu để phụ nữ có điều kiện phát triển bền vững hơn.

Các đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự phiên thứ nhất tại Đại hội.

Các đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự phiên thứ nhất tại Đại hội.

Các đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự phiên thứ nhất tại Đại hội.

Các đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự phiên thứ nhất tại Đại hội.

Lê Hà và Nguyễn Hạnh (CTV)