Tòa án Tối cao cho phép chính quyền Mỹ chặn 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài

Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép đóng băng 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài, bao gồm cho các chương trình y tế toàn cầu và HIV, vốn đã được Quốc hội Mỹ phân bổ nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump cho là lãng phí.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ảnh: istockphoto.

Với sự phản đối của 3 thẩm phán có quan điểm tự do, Tòa án đã chấp thuận kháng cáo về vụ việc liên quan đến hàng tỷ USD viện trợ đã được Quốc hội phê chuẩn. Tháng trước, ông Trump tuyên bố sẽ không chi khoản tiền này, viện dẫn một thẩm quyền gây tranh cãi vốn được một tổng thống sử dụng lần gần nhất cách đây khoảng 50 năm.

Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp sau khi Thẩm phán Liên bang Amir Ali phán quyết rằng hành động của ông Trump là bất hợp pháp. Ông Ali đã yêu cầu chính quyền nhanh chóng thực hiện các bước chi khoản viện trợ liên quan. Quyết định của ông Ali xuất phát từ một vụ kiện do các tổ chức viện trợ khởi xướng, nhằm phản đối hành động của chính quyền.

Tòa án Tối cao cho biết các tổ chức viện trợ có thể không có thẩm quyền pháp lý để khởi kiện. Tòa cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu ra phán quyết bất lợi cho ông Trump ở giai đoạn này thì sẽ gây phương hại đến quyền lực của ông trong việc điều hành đối ngoại.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã coi việc cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài là một trong những chính sách nhằm phục vụ cho chương trình nghị sự “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump, mặc dù khoản tiết kiệm mang lại so với thâm hụt ngân sách là tương đối nhỏ, đồng thời có thể gây tổn hại đến uy tín của Mỹ trên trường quốc tế.

Tài khóa 2025 của chính phủ Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 30/9. Khoản chi viện trợ trị giá 4 tỉ USD liên quan trong vụ kiện được Quốc hội phân bổ cho viện trợ nước ngoài, các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và các nỗ lực thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã dự trù ngân sách hàng tỉ USD cho viện trợ nước ngoài, trong đó khoảng 11 tỉ USD dự kiến hết hạn vào cuối năm tài khóa.

Thúy Hà

Nguồn: AP