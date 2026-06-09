Tòa án Mỹ hủy chính sách phí thị thực H-1B gây tranh cãi

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết vô hiệu hóa mức phí 100.000 USD/năm đối với hồ sơ xin thị thực H-1B được áp dụng theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng khoản thu này không phù hợp với quy định của Hiến pháp và luật hành chính liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hình ảnh minh họa thị thực H-1B (phải). Ảnh: AP.

Phán quyết được đưa ra sau khi 20 tổng chưởng lý bang thuộc đảng Dân chủ đệ đơn kiện quyết định tăng phí đối với chương trình thị thực dành cho lao động có tay nghề cao.

Trong phán quyết dài 42 trang, Thẩm phán Liên bang Leo Sorokin tại thành phố Boston nhận định khoản phí trên mang bản chất của một loại thuế hơn là biện pháp quản lý hành chính. Theo Hiến pháp Mỹ, quyền ban hành các loại thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do đó Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt khoản thu này.

Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ tin tưởng phán quyết sẽ bị đảo ngược trong quá trình kháng cáo. Giới chức Mỹ được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ chính sách này.

Mức phí nói trên được áp dụng từ tháng 9/2025 thông qua một tuyên bố của Tổng thống Trump. Khi đó, chính quyền Mỹ cho rằng chương trình H-1B đã tạo điều kiện để lao động nước ngoài thay thế lao động trong nước trên quy mô lớn.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Chương trình H-1B hiện cấp 65.000 thị thực mỗi năm cho lao động có tay nghề cao, cùng 20.000 suất bổ sung dành cho người có trình độ học vấn cao. Thời hạn thị thực thường kéo dài từ 3 đến 6 năm.

Trước khi mức phí mới được áp dụng, các doanh nghiệp bảo lãnh lao động nước ngoài thường phải chi từ 2.000-5.000 USD cho mỗi hồ sơ, tùy theo từng trường hợp.

Mặc dù chi phí tăng mạnh, số lượng hồ sơ đăng ký chương trình H-1B trong năm tài khóa 2026 vẫn vượt 200.000 đơn. Công dân Ấn Độ chiếm khoảng 71% số thị thực H-1B được phê duyệt, tiếp đến là công dân Trung Quốc với gần 12%. Hai quốc gia này cộng lại chiếm hơn 80% tổng số thị thực H-1B được cấp.

Được biết, phần lớn các vị trí được cấp thị thực thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Vì vậy phán quyết mới được dự báo có tác động đáng kể đến chiến lược tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ Mỹ trong thời gian tới.

Thanh Hằng