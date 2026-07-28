Tổ theo dõi số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ Quý III/2026

Chiều 28/7, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổ theo dõi số 4 gồm 12 xã: Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang và Lĩnh Toại.

Trong tháng 7/2026, thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, các xã đã gắn nhiệm vụ tăng trưởng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó, một số xã có kết quả tích cực về thành lập doanh nghiệp như Định Hòa, Tống Sơn, Hà Trung, Hà Long. Các xã có kết quả nổi bật về giải phóng mặt bằng như Yên Định, Yên Phú, Hoạt Giang, Quý Lộc.

Về giải ngân vốn đầu tư công, các xã có giá trị hoặc tỷ lệ giải ngân khá như Yên Định, Hà Long, Yên Trường, Yên Ninh. Các xã đạt hoặc vượt chỉ tiêu về cơ sở dữ liệu đất đai như Lĩnh Toại, Định Tân, Định Hòa.

Lãnh đạo xã Yên Định phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn một số khó khăn trong thực hiện đó là: Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ, kinh phí chi trả, hộ dân chưa đồng thuận.

Thu tiền sử dụng đất còn thấp hoặc chưa phát sinh thu đấu giá do chưa có quỹ đất sạch, chậm hoàn thiện hạ tầng, hồ sơ pháp lý, phương án đấu giá, xác định giá đất, thủ tục đấu giá và tác động của thị trường bất động sản.

Giải ngân vốn đầu tư công một số xã còn thấp do liên quan đến nguồn thu tiền đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, vật liệu xây dựng và năng lực nhà thầu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2026, các xã đã chỉ rõ những nhiệm vụ chậm, khó, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm trong thực hiện và đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới gắn với lộ trình hoàn thành cụ thể.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tổ số 4 sẽ tổng hợp danh mục vướng mắc cần theo dõi, phân thành 3 nhóm: Việc thuộc thẩm quyền của xã xử lý; việc cần các sở phối hợp hướng dẫn; việc vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, Tổ trưởng Tổ theo dõi số 4 ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành nhiệm vụ trong quý III/2026 và những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, xác định rõ nhiệm vụ nào đúng tiến độ, nhiệm vụ nào chậm, nhiệm vụ nào có nguy cơ không hoàn thành để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Đối với các vướng mắc thuộc lĩnh vực tài chính, thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bố trí nguồn vốn, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất công, làm sạch, làm giàu và đồng bộ dữ liệu đất đai... đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể về quy trình, hồ sơ, thẩm quyền và đầu mối phối hợp để các xã triển khai thống nhất. Các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án chuyển tiếp, dự án chậm tiến độ hoặc tồn đọng, Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ theo lĩnh vực quản lý.

Những nội dung cần cơ quan khác phối hợp, Tổ số 4 tổng hợp, tham mưu hướng giải quyết phù hợp.

Tố Phương