Tô thắm truyền thống 80 năm vẻ vang, VNPT Thanh Hóa tự hào tiếp bước

80 năm qua, ngành Bưu điện Việt Nam luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, ngành Bưu điện Thanh Hóa nói chung và VNPT Thanh Hóa hôm nay đang ra sức thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, khẳng định vị thế là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin - truyền thông.

VNPT Thanh Hóa lắp đặt hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên địa bàn tỉnh. Nguyễn Lương

Tự hào truyền thống vẻ vang

Ngược dòng lịch sử, giữa những ngày sục sôi khí thế của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) cùng với nhiều quyết định lịch sử quan trọng để bảo đảm thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa, Đảng ta có nghị quyết về công tác giao thông liên lạc: “Lập Ban giao thông chuyên môn và giúp đỡ đầy đủ cho họ làm tròn nhiệm vụ”. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là mốc son khởi nguồn cho sự ra đời của ngành Bưu điện Việt Nam, và ngày 15/8/1945 chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”, ngay từ khi mới thành lập, Ban Giao thông chuyên môn đã nhanh chóng tổ chức hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cuộc Tổng khởi nghĩa. Với khẩu hiệu “Đứt dây như đứt ruột, gẫy cột như gẫy xương, sống bám máy bám đường, chết kiên cường bất khuất”, cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện Việt Nam đã mưu trí, sáng tạo vừa anh dũng trực tiếp chiến đấu vừa kiên cường bám đường dây, bám tổng đài, giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành kháng chiến của Đảng, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến, công tác vận chuyển công văn, báo chí, thư từ, điện báo; đưa đón, bảo vệ cán bộ, bộ đội, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng cùng thiết bị, vũ khí, hàng hóa, thuốc men cho chiến trường được bảo đảm. Các chiến sĩ giao liên bưu điện đã lập nhiều chiến công lớn, góp sức mở đường giao liên vượt Trường Sơn hiểm trở dưới bom đạn kẻ thù để phục vụ sự chỉ đạo của Đảng đối với cách mạng. Gần 10.000 liệt sĩ, hơn 23.000 người được tặng thưởng huân, huy chương là những con số biết nói cho sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện Việt Nam nói chung và ngành Bưu điện Thanh Hóa vì vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Câu nói “Tim mình có thể ngừng đập, nhưng mạch máu thông tin của Đảng quyết không ngừng chảy” đã trở thành biểu tượng bất khuất của lực lượng bưu chính- viễn thông Thanh Hóa.

Sau ngày đất nước thống nhất, trong muôn vàn khó khăn, ngành đã nhanh chóng khôi phục hoạt động thông tin liên lạc để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành đã vận dụng cơ chế “tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm”, quyết liệt thực hiện chiến lược “đi thẳng vào hiện đại”, mở ra thời kỳ tăng tốc phát triển. Tháng 4/1995, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được thành lập, đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược. Đến năm 2006, VNPT trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin, hội nhập sâu rộng với quốc tế, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong mọi hoàn cảnh VNPT luôn giữ vững và phát huy truyền thống 10 chữ vàng: “Trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình”, là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập và phát triển”, VNPT không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị và phục vụ khách hàng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Vững vàng tiến bước

Từ năm 2008, ngành Bưu điện Thanh Hóa bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, đánh dấu bằng việc thành lập Viễn thông Thanh Hóa (VNPT Thanh Hóa) - đơn vị trực thuộc Tập đoàn VNPT. Giai đoạn 2008-2015, VNPT Thanh Hóa tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại trên mạng cáp quang, mạng di động 3G, 4G và đặt nền móng cho việc triển khai các giải pháp CNTT cho cơ quan Đảng, chính quyền và doanh nghiệp địa phương. Từ 2016 đến nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chủ trương chuyển đổi số quốc gia, VNPT Thanh Hóa đã khẳng định, giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực viễn thông - CNTT, đồng thời là doanh nghiệp dẫn dắt trong chuyển đổi số của tỉnh.

Thực hiện chủ trương “hạ tầng đi trước”, tính đến năm 2025 VNPT Thanh Hóa đã có mạng lưới gần 30.000km cáp quang, gần 4.000 trạm thu phát sóng di động (2G, 3G, 4G, 5G). Đặc biệt, mạng di động 5G và mạng truy nhập cáp quang ứng dụng công nghệ XGSPON hiện đại đang được đẩy mạnh triển khai. Đây là nền tảng hạ tầng số tiên tiến, cho phép cung cấp các dịch vụ băng thông rộng với tốc độ cực nhanh, lên đến 10 Gbps, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và là nền tảng cho các ứng dụng IoT, tự động hóa robotics, các ứng dụng trực tuyến yêu cầu độ trễ thấp. Thời gian qua, VNPT Thanh Hóa cũng đã triển khai một chiến dịch tổng lực nâng cấp hạ tầng, tăng cường băng thông, triển khai các giải pháp công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin và mạng truyền số liệu chuyên dùng hoạt động liên tục 24/7, góp phần triển khai thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

80 năm qua là một hành trình vẻ vang của cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện Việt Nam. Với truyền thống anh hùng, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển sẽ là hành trang, động lực to lớn để VNPT Thanh Hóa tiếp tục vươn xa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Lương