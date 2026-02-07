Tổ dân phố Long Quang thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Tối 7/2, tại Tổ dân phố Long Quang, Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi các ứng cử viên đang công tác; lãnh đạo phường Hàm Rồng cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Long Quang.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng đã phổ biến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử đang cư trú trên địa bàn Tổ dân phố Long Quang để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 4 người được giới thiệu ứng cử, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Thanh Hoá, tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh.

Hai đồng chí ứng cử đại biểu HĐND xã, phường là: Lê Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Rồng; Lê Thị Ninh, công chức phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Hàm Rồng.

Cử tri Tổ dân phố Long Quang nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Tổ dân phố Long Quang thống nhất nhận xét cả 4 đồng chí đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực công tác và uy tín; luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân nơi cư trú, thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân.

Cử tri Tổ dân phố Long Quang cũng bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng 4 đồng chí nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND, sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh và địa phương.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá, phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Lương Trọng Thành trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Tổ dân phố Long Quang. Đồng chí khẳng định, việc được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn trước Nhân dân; nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, gần gũi, lắng nghe cử tri, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Cử tri Tổ dân phố Long Quang biểu quyết giới thiệu 4 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả biểu quyết, 100% cử tri tham dự hội nghị thống nhất giới thiệu 4 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tô Hà