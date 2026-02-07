Đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (TĐTKT2026), tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 các cấp khẩn trương thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên và xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện; công tác lập bảng kê, kiểm tra thực địa, lựa chọn Điều tra viên và Giám sát viên được thực hiện bài bản; các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Điều tra viên và Giám sát viên được tổ chức ở tất cả các địa phương trong tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra được tập trung triển khai,...

Tuy nhiên, Kế hoạch thực hiện TĐTKT2026 được điều chỉnh để kịp thời công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 7 tháng so với Kế hoạch đã ban hành; qua 1/3 thời gian triển khai, một số địa phương triển khai còn rất chậm, đạt tỷ lệ thấp, nhiều địa bàn chưa triển khai do công tác chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cung cấp thông tin toàn diện phục vụ việc đánh giá, hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thống kê mà còn góp phần tạo dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao nhất, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 xã/phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo hoàn thành đạt kết quả cao nhất cuộc Tổng điều tra trên địa bàn, trong đó chú trọng quan tâm đến các địa bàn mà Điều tra viên chưa thực hiện điều tra, để có phương án giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng phương án đã được phê duyệt

Yêu cầu các Giám sát viên, Tổ trưởng điều tra thực hiện bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý ngay các trường hợp bất thường hoặc không tuân theo phương án cuộc Tổng điều tra. Thường xuyên rà soát danh sách các đơn vị điều tra trong phần mềm CAPI và số hộ thực tế tại địa bàn điều tra để tránh bỏ sót đơn vị điều tra, nhất là các địa bàn giáp danh giữa các đơn vị hành chính cấp xã mới và cấp xã cũ. Thường xuyên theo dõi trên trang tác nghiệp điều hành kiểm tra lỗi, tiến độ để đôn đốc, nhắc nhở điều tra viên thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng phiếu điều tra.

Trong quá trình thu thập thông tin tại hộ gia đình, yêu cầu điều tra viên tuân thủ đúng theo quy trình thu thập thông tin;thực hiện triệt để quy trình phỏng vấn vừa hỏi vừa quan sát, tạo sự tin tưởng, hợp tác của chủ cơ sở/người cung cấp thông tin; giới thiệu phương pháp thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trên phần mềm CAPI được cài đặt trong điện thoại thông minh của Điều tra viên.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo TĐTKT2026 tỉnh, Giám sát viên tăng cường việc hướng dẫn chỉ đạo, giám sát tại các địa bàn được phân công (gồm cả trực tuyến và trực tiếp), tập trung cao độ trong khoảng thời gian thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo TĐTKT2026 tỉnh, khẩn trương hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật tiến độ thực hiện theo kế hoạch của cấp xã đảm bảo thời gian, phù hợp tình hình thực tế của địa phương; thành lập một bộ phận thường trực để hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho điều tra viên; số điện thoại của bộ phận này, đề nghị các địa phương cung cấp cho điều tra viên, khi có vướng mắc, khó khăn, là phải được hỗ trợ ngay; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo TĐTKT2026 Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường quan tâm công tác chỉ đạo, tuyên truyền để đông đảo Nhân dân trên địa bàn biết mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc Tổng điều tra theo yêu cầu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao nhất, đúng tiến độ cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

NM