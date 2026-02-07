Cử tri phố Đồng Lễ thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Tối 7/2, tại Nhà văn hóa phố Đồng Lễ, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổ dân phố Đồng Lễ (phường Hạc Thành) có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường; 8 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành giới thiệu danh sách những người ứng cử.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử; nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 10 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang cư trú trên địa bàn phố Đồng Lễ để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của những người ứng cử, cử tri phố Đồng Lễ bày tỏ sự tín nhiệm cao với các ứng cử viên đang cư trú trên địa bàn. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và uy tín. Tại nơi cư trú, các đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt những người ứng cử, đồng chí Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Đã trải qua 3 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, cá nhân đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sẽ luôn chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng của cấp ủy, chính quyền và cử tri nơi cư trú để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không ngừng hoàn thiện bản thân, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu, sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân, đặc biệt là cử tri phố Đồng Lễ.

Cử tri biểu quyết thống nhất giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 10 người đang cư trú tại tổ dân phố Đồng Lễ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tố Phương