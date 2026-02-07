“Tết sum vầy - Xuân yêu thương" tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sáng 7/2, Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương năm 2026”. Chương trình nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, đồng thời cổ vũ cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ.

Đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trao quà của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng đoàn viên, tổ công đoàn công tác vùng đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao quà cho các tổ công đoàn trực thuộc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tổ công đoàn cơ sở.

Đại diện tổ công đoàn Thời sự thuyết trình về sản phẩm dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi nhận xét, chấm giải các sản phẩm của các tổ công đoàn.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Ngô Quang Tự và đại diện Công ty Hiền Nhuần trao giải nhất cho tổ công đoàn Thư ký biên tập.

Đại diện Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao giải nhì cho các tổ công đoàn đoạt giải.

Đại diện Công đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao giải ba cho các tổ công đoàn đoạt giải.

Sau cuộc thi, các đoàn viên công đoàn tiếp tục cùng nhau gói những chiếc bánh chưng truyền thống, tạo không khí đầm ấm, sum vầy trước thềm năm mới Bính Ngọ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã bố trí không gian check in đậm màu sắc Tết để đoàn viên công đoàn và người lao động chụp ảnh lưu niệm, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.

Hải Đăng