Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Mai Huyền

Từ khóa:

#Đại hội XIV của Đảng #nhiệm vụ trọng tâm #Nhiệm kỳ #Xây dựng Đảng #Phát triển kinh tế #Nghị quyết #Chiến lược #Quốc phòng #hệ thống chính trị #Đặc biệt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm thống nhất ý chí và hành động

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm thống nhất ý chí và hành động

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là sự tổng kết sâu sắc về lý luận và thực tiễn; thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,...
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/2/2026, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Báo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh