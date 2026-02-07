Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết Đại hội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Mai Huyền