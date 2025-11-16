Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hải Đăng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Nguyễn Văn Khiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bỉm Sơn; Phạm Kim Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Sáng 16/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Nguyễn Văn Khiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bỉm Sơn; Phạm Kim Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cư tri các phương Bỉm Sơn và Quang Trung.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri các phường dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII và nhiều nội dung quan trọng khác.

Qua nghe báo cáo, cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của quê hương trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương, cử tri các phường Bỉm Sơn và Quang Trung phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xuống cấp, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; sớm tiếp tục đầu tư dự án kè sông Tam Điệp; các trạm bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đầu tư đưa vào sử dụng đã lâu xuống cấp cần sớm được đầu tư nâng cấp; các dự án xử lý rác thải chậm tiến độ; cần lắp đặt thiết bị thủy văn trên sông Hoạt phục vụ công tác phòng chống thiên tai; tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng quá tải gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; quan tâm trang bị máy tính, tập huấn cho cán bộ tổ dân phố đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; sớm hỗ trợ người dân tái đàn sau dịch bệnh tả lợn Châu Phi; sớm cấp quyền sử dụng đất cho các hộ phía Nam đường Lê Thánh Tông; một số dự án đầu tư công trên địa bàn chậm tiến độ...

Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri, đại diện lãnh đạo các phường Bỉm Sơn và Quang Trung đã phát biểu giải trình, tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Bỉm Sơn Nguyễn Văn Khiên trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hải Đăng

