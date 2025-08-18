Tỉnh Thanh Hóa phát động 65 ngày ủng hộ Nhân dân Cuba

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025). Đợt vận động được tổ chức trong 65 ngày, từ 13/8 đến 10/10/2025.

Chương trình vận động có chủ đề: “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và VCCI chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức.

Theo kế hoạch, cuộc vận động được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đỡ Nhân dân Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn nghiêm trọng do tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai và ảnh hưởng trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhân dân Việt Nam đối với quốc tế về công tác nhân đạo. Đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy chiến lược giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt, thủy chung trước sau như một giữa Việt Nam - Cuba đến các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, nhằm góp phần thiết thực tri ân nhân dân Cuba đã hết lòng giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn với tinh thần vô tư, trong sáng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Đợt vận động được triển khai trong 65 ngày (từ 13/8 đến 10/10/2025) với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, gồm:

Tổ chức phát động vận động gắn với Lễ kỷ niệm ngày Sơ cấp cứu thế giới do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào ngày 6/9/2025 tại phường Sầm Sơn.

Phát động ủng hộ trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các xã, phường trong tỉnh; các cụm dân cư, các hộ gia đình, các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đa dạng kênh quyên góp, tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và trên các nền tảng số, như: app Thiện nguyện, Trang ủng hộ trực tuyến trên website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam...

Phát động phong trào thi đua sáng tạo, truyền thông và ủng hộ Nhân dân Cuba trong các trường học với nhiều hình thức: Viết thư gửi các bạn nhỏ Cuba, thi đua làm kế hoạch nhỏ đóng góp ủng hộ các bạn nhỏ Cuba.

Mở tài khoản ủng hộ Nhân dân Cuba tại Ngân hàng và đặt mã QR/thùng quyên góp tại công sở, trường học...

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ tại tỉnh Thanh Hóa: - Tên tài khoản: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THANH HÓA - Số tài khoản: 3500 201 041 664 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Thanh Hóa. - Nội dung chuyển khoản, nộp tiền ủng hộ, ghi rõ: + Tên đơn vị hoặc cá nhân nộp tiền; + Nội dung: Ủng hộ Nhân dân Cuba.

