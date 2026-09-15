Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Quân đội Mỹ lần đầu công khai xác nhận đang triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo Trái Đất, trong động thái cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, phi đội Space Delta 5 giám sát các máy trạm máy tính tại Căn cứ Không gian Vandenberg, California. Ảnh: Stuff South Africa.

Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng ở National Harbor, bang Maryland, ngày 14/9, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết, Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) hiện sở hữu các “vũ khí kiểm soát không gian” trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước những hoạt động được xác định là thù địch của đối phương.

Đây được xem là lần đầu một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc công khai xác nhận Mỹ đã triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo. Tuy nhiên, ông Meink không tiết lộ chủng loại, số lượng hoặc vị trí cụ thể của các hệ thống này.

Theo Bộ trưởng Meink, các hệ thống trên thuộc nhóm năng lực kiểm soát không gian, bao gồm các phương tiện động năng và phi động năng, có thể được sử dụng cho cả mục đích phòng thủ và tấn công. Ông cho biết quyết định công khai thông tin này là có chủ ý, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần duy trì ưu thế không chỉ trên không mà cả trong không gian.

Ông Meink cũng cho biết USSF đang phát triển các hệ thống nhằm theo dõi và vô hiệu hóa những mối đe dọa đối với các lực lượng và tài sản của Mỹ trong không gian.

Việc Washington công khai thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan tâm đến năng lực không gian và chống không gian của Trung Quốc và Nga. Theo USSF, Trung Quốc đang phát triển và vận hành nhiều năng lực không gian, trong đó có các hệ thống có khả năng tác động đến vệ tinh, nhằm phục vụ quá trình hiện đại hóa quân đội. Trong khi đó, Nga được Washington đánh giá vẫn sở hữu năng lực đáng kể trong lĩnh vực không gian và coi đây là một lĩnh vực tác chiến có vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột tương lai.

Động thái của Mỹ có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ cạnh tranh và chạy đua phát triển năng lực quân sự trong không gian. Trong nhiều năm qua, Mỹ, Nga và Trung Quốc đều phát triển các công nghệ có khả năng gây nhiễu, làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa vệ tinh của đối phương.

Thông tin mới được công bố trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các chương trình tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa và giám sát từ không gian. Trong đó, chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) bao gồm việc phát triển mạng lưới vệ tinh có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không.

Thu Uyên

Nguồn: Breaking Defense, Air & Space Forces Magazine.