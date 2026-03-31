Tín dụng chính sách tiếp sức cho lao động xuất khẩu

Xuất khẩu lao động là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Tuy nhiên với nhiều người, việc có khoản tiền lớn để chi phí đi xuất khẩu lao động là thật sự khó khăn. Chính vì vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đi xuất khẩu lao động, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Ngôi nhà mới khang trang được gia đình ông Lê Văn Duyên ở xã Giao An xây dựng là thành quả sau 2 năm con trai ông được vay vốn tín dụng chính sách để ký quỹ đi lao động tại Hàn Quốc. Từng là hộ cận nghèo của xã, để có khoản tiền cả trăm triệu đồng ký quỹ cho con đi xuất khẩu lao động là điều không dễ dàng. Được cán bộ NHCSXH Lang Chánh hướng dẫn, gia đình ông đã được vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Đến nay, con trai ông đã có việc làm, thu nhập ổn định tại Hàn Quốc.

Ông Duyên cho biết: “Đều đặn hàng tháng con tôi đều gửi về từ 30 đến 40 triệu đồng. Số tiền này gia đình đã tích lũy xây nhà cửa khang trang, mua thêm đất trồng keo để phát triển kinh tế".

Nguồn vốn vay ưu đãi chính là “cầu nối” giúp nhiều người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, xây dựng nhà cửa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Phạm Thị Lý ở xã Lam Sơn, cho biết: “Năm 2024, gia đình tôi được NHCSXH Thọ Xuân giải ngân số tiền 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để chồng và con trai đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nhờ chính sách của Nhà nước hỗ trợ, kinh tế gia đình tôi đã có nhiều thay đổi tích cực”.

Ông Lê Viết Toàn, Phó Giám đốc NHCSXH Lang Chánh, cho biết: “Để chương trình cho vay vốn xuất khẩu lao động phát huy hiệu quả, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất khẩu lao động. Đồng thời, phổ biến thông tin về thị trường lao động nước ngoài để người dân lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để kịp thời giải ngân vốn vay cho người lao động theo hợp đồng".

Việc triển khai kịp thời chương trình tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động của NHCSXH Thanh Hóa trong những năm qua đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Theo Nghị định số 338/2025 của Chính phủ, từ năm 2026 chương trình cho vay xuất khẩu lao động và cho vay ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc đã được mở rộng đối với tất cả đối tượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mức cho vay tối đa bằng 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp. NHCSXH Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng giao dịch chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi. Đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có hơn 1.200 khách hàng đang vay vốn tín dụng chính sách đi xuất khẩu lao động với dư nợ hơn 79 tỷ đồng. Các trường hợp người lao động vay vốn chủ yếu sang làm việc ở các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Trung Quốc; Hàn Quốc; Nhật Bản... Qua kiểm tra, các trường hợp vay vốn đi lao động ở nước ngoài đều có việc làm và thu nhập ổn định; khách hàng vay vốn đều trả lãi và một phần gốc bảo đảm đúng hạn.

Năm 2026 tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đưa 6.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây không chỉ là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp căn cơ giúp giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với sự đồng hành của

NHCSXH qua việc triển khai kịp thời, chương trình tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động tiếp tục là điểm tựa để người lao động Thanh Hóa mạnh dạn vươn xa, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương