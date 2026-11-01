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Tìm thêm được 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

An Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 11/2026, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã tìm và cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tìm thêm được 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 11/2026, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã tìm và cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tìm thêm được 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hài cốt liệt sĩ được đưa về vị trí thờ cúng tại tỉnh Hủa Phăn, trước khi đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Ngay sau khi tìm kiếm và xác định thông tin về phần mộ liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Đội quy tập đã tiến hành cất bốc hài cốt, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của nước bạn Lào hoàn thiện thủ tục liên quan, đưa hài cốt về vị trí thờ cúng theo quy định.

Tìm thêm được 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Hiện tại, Đội quy tập đang tiếp tục khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm, xác minh thông tin phần mộ liệt sĩ trên địa bàn thị xã Sầm Nưa và huyện Mường Hiệm.

Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương của tỉnh Hủa Phăn nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác định nguồn tin, quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

An Thư

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