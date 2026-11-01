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Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Với chiều dài hơn 50 km bắt nguồn từ đập thủy lợi Bái Thượng (xã Lam Sơn), kênh Bắc chảy qua nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ bảo đảm nhiệm vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tuyến kênh còn là nguồn cấp nước thô chính cho Nhà máy nước sạch thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, với công suất 70.000m3/ngày, đêm.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Với chiều dài hơn 50 km bắt nguồn từ đập thủy lợi Bái Thượng (xã Lam Sơn), kênh Bắc chảy qua nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ bảo đảm nhiệm vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tuyến kênh còn là nguồn cấp nước thô chính cho Nhà máy nước sạch thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, với công suất 70.000m3/ngày, đêm.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu vớt rác tại cống Xi phông Mật Sơn.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu vớt rác tại cống Xi phông đường sắt Phú Sơn.

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, vấn đề môi trường trên kênh Bắc được giữ gìn. Tuy nhiên, tại một số đoạn, tình trạng vứt rác thải, xác súc vật, xả nước thải chưa qua xử lý xuống lòng kênh vẫn còn gây ô nhiễm nguồn nước, làm mất mỹ quan chung.

Anh Hàn Văn Thành, công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: “Chúng tôi được phân công 5 người một nhóm thường xuyên túc trực tại cống Xi phông đường sắt Phú Sơn để trục vớt rác, xác động vật. Mỗi ngày vớt hàng tạ rác lên khỏi cống”.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Rác tại cống Xi Phông Mật Sơn do công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu vớt lên.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Càng gần cuối nguồn thì lượng rác đổ về càng nhiều, thời điểm cao nhất là sáng sớm và buổi chiều muộn.

Video: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu Khương Bá Luận.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước kênh Bắc

Việc giữ gìn nguồn nước sạch trên tuyến kênh Bắc không thể chỉ là trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Sông Chu hay Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Đã đến lúc chính quyền các xã, phường nơi tuyến kênh đi qua phải vào cuộc quyết liệt hơn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao ý thức của từng người dân trong việc chung tay bảo vệ kênh Bắc.

Tiến Đông

Từ khóa:

#kênh #Cấp nước #Sản xuất nông nghiệp #Công ty #Địa phương #Ô nhiễm nguồn nước #sông Chu #Thanh hóa #Cổ phần #Nước thải chăn nuôi

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