Mường Mìn đưa chuyển đổi số vào đời sống

Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức và phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống Nhân dân, xã Mường Mìn đã có nhiều cách làm phù hợp. Trong đó, việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giới thiệu, quảng bá và đưa nông, lâm sản vào thị trường là cách làm sáng tạo, đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Một phần thi giới thiệu nông sản trong Hội thi “Sắc màu nông sản” năm 2026 của xã Mường Mìn.

Đầu tháng 10, Hội Nông dân xã Mường Mìn tổ chức thành công Hội thi “Sắc màu nông sản” năm 2026 với đa dạng các hình thức quảng bá, tôn vinh giá trị nông, lâm sản, cũng như sắc thái văn hóa bản địa. Thông qua hội thi nhằm quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mà trọng tâm là các mặt hàng nông, lâm sản để thu hút đầu tư, tìm thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đối tượng tham gia thi và thụ hưởng giá trị của cuộc thi là chính những người nông dân trực tiếp làm ra sản phẩm, hàng hóa.

Đáng chú ý, trước khi thuyết trình, quảng bá, giới thiệu về mặt hàng nông, lâm sản trực tiếp tại hội thi, các đội đã được hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thực hiện video quảng bá về sản phẩm và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Các công đoạn, từ việc lựa chọn sản phẩm, lên ý tưởng kịch bản, quay phim, đọc lời bình và dựng video đơn giản chỉ cần chiếc điện thoại thông minh. Điểm số được tính dựa trên lượt tương tác, số lượt xem những video này. Do vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, thành viên các đội thi đã phải bắt buộc học cách làm việc theo nhóm, đoàn kết thống nhất ý tưởng, phân vai đảm nhận các phần việc để sản phẩm làm ra đạt hiệu ứng cao nhất.

Chị Lương Thị Chưng (SN 1996) ở bản Mìn, chia sẻ: “Sự thành công trong hội thi tôi cảm nhận không chỉ ở cách làm việc nhóm, hay giải thưởng, mà quan trọng hơn, tôi biết được cách làm video giới thiệu, quảng bá sản phẩm do mình làm ra, và biết thêm một kênh bán hàng rất hiệu quả lại ít chi phí, dễ làm, dễ vận dụng. Sau hội thi, tôi đã tự lên ý tưởng, quay phim, dựng các video ngắn để giới thiệu và bán sản phẩm nhà mình làm ra trên mạng xã hội. Tuy chưa bán được nhiều, nhưng tôi thấy kênh bán hàng này rất hiệu quả”.

Theo đánh giá của xã Mường Mìn, tuy thời gian diễn ra hội thi không dài, nhưng thông qua các buổi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nhiều người dân đã biết sử dụng AI để lên ý tưởng kịch bản, viết lời bình và tạo các hiệu ứng cho video thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Do vậy, hiệu quả truyền thông từ những video này khá cao.

Bà Phạm Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Mìn cho rằng: “Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số qua hình thức hội thi sân khấu hóa đạt hiệu quả rất cao. Hội thi không chỉ nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất an toàn, nói không với chất cấm, mà còn giúp người dân nhận ra được lợi ích thiết thực của công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi mặt của đời sống, nhất là quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm của mình làm ra đạt giá trị cao nhất với chi phí thấp nhất”.

Trên thực tế, việc quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm dựa trên nền tảng mạng xã hội đang là cách thức tiêu thụ sản phẩm phổ biến, đạt hiệu quả cao. Nhưng với nhiều xã biên giới như Mường Mìn, do trình độ dân trí còn chưa đồng đều, nên kênh bán hàng này vẫn còn hạn chế. Hầu hết sản phẩm của người dân vẫn tiêu thụ chủ yếu bằng hình thức truyền thống: Thương lái về thu mua, bán qua lại cho các đại lý rồi mới đến tay người tiêu dùng, giá trị không cao. Trong khi đó, ở địa phương này, mặt hàng nông, lâm sản khá phong phú và có tính đặc trưng, như mật ong, vịt suối Yên, cá trắm bản Mìn, gạo J02... Việc tổ chức Hội thi “Sắc màu nông sản” năm 2026 đang mở ra một hướng đi mới thiết thực cho người nông dân xã Mường Mìn đưa sản phẩm ra thị trường với giá cao và thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

Theo ông Lương Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn: “Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và đưa thành tựu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào đời sống, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi livestream để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Thông qua đó, nhằm đánh giá khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng như tiềm năng của địa phương để xác định và tổ chức sản xuất các loại hàng hóa mang tính đặc trưng, thế mạnh gắn với thị trường tiêu thụ bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn”.

Bài và ảnh: Đồng Thành