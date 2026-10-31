Kỹ năng sống còn khi lái xe trên cao tốc - Chia sẽ kinh nghiệm từ thầy Nam

Lái xe trên cao tốc với tốc độ 100-120km/h luôn là thử thách tâm lý cực lớn với các tài mới. Theo thầy Nam – chuyên gia bổ túc tay lái tại TP.HCM, việc làm chủ tốc độ và hiểu rõ “văn hóa làn đường” là yếu tố quyết định sự an toàn.

Trong bối cảnh mạng lưới cao tốc phía Nam như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay TP.HCM - Trung Lương đang ngày càng nhộn nhịp, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người dù có bằng lái vẫn không đủ tự tin cũng như chưa thông hiểu quy tắc lái xe trên cao tốc.

Nỗi sợ tốc độ và sai lầm khi chọn làn đường

Chia sẻ về kinh nghiệm đào tạo, thầy Nam cho biết: sai lầm phổ biến nhất của các bác tài mới chính là tâm lý “ngại chuyển làn”. Trên các tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam hiện nay, mặt đường thường chỉ có 2 làn xe lưu thông và 1 làn dừng khẩn cấp sát mép đường bên phải.

Nhiều tài mới có xu hướng bám chặt làn trái sát dải phân cách vì cho rằng đây là làn đường “ít biến động” nhất. Tuy nhiên, nếu đi chậm ở làn này, bạn sẽ vô tình tạo ra một “nút thắt cổ chai”, buộc các xe phía sau muốn vượt phải lách sang làn giữa – nơi thường có các xe tải, xe container đang di chuyển, cực kỳ nguy hiểm.

Thầy Nam nhấn mạnh: “Khi tôi dạy bổ túc tay lái đường cao tốc, bài học đầu tiên là hiểu đúng giá trị của từng làn đường. Làn trái dành cho xe chạy tốc độ cao hoặc để vượt. Làn giữa dành cho xe duy trì tốc độ thấp hơn, riêng làn dừng khẩn cấp tuyệt đối không được lưu thông, trừ trường hợp xe gặp sự cố hoặc có người cần hỗ trợ ý tê".

Kỹ thuật nhập làn và quy tắc quan sát

Một điểm yếu khác của học viên là kỹ năng nhập làn từ đường dẫn. Kỹ thuật chuẩn mà Thầy Nam truyền đạt là phải tận dụng hết làn tăng tốc, đạt vận tốc tương đương với dòng xe đang lưu thông trước khi nhập làn. Bên cạnh đó, việc duy trì “Quy tắc 3 giây” để giữ khoảng cách là điều bắt buộc. Ở vận tốc 120km/h, mỗi giây xe đi được hơn 33m, chỉ cần một tích tắc lơ là, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Ngoài những quy tắc cơ bản trên, người lái xe còn cần nắm vững kỹ năng giữ khoảng cách theo quy định, cách xử lý các tình huống bất ngờ trên đường và nhiều kỹ năng khác để đảm bảo an toàn. Điều này sẽ được chia sẻ đầy đủ hơn trong các khóa học bổ túc tay lái đường cao tốc cùng thầy Nam.

Thầy Nam – Địa chỉ bổ túc tay lái TP.HCM chất lượng cao

Để giúp học viên xóa tan nỗi sợ, các khóa học tại trung tâm của Thầy Nam luôn chú trọng vào thực chiến. Không chỉ dừng lại ở các bài tập trong phố, học viên sẽ được trực tiếp cầm lái trên các cung đường cao tốc dưới sự giám sát của giáo viên giàu kinh nghiệm.

Chương trình bổ túc tay lái trên cao tốc của thầy Nam được thiết kế cá nhân hóa, giúp học viên:

Làm chủ chân ga, chân phanh ở tốc độ cao.

Kỹ năng quan sát gương chiếu hậu bao quát.

Cách xử lý sự cố trên làn dừng khẩn cấp đúng quy định.

Rèn luyện bản lĩnh, giữ tâm lý bình tĩnh khi lái xe tốc độ cao.

Với phương châm “An toàn là trên hết”. Thầy Nam đã hỗ trợ hàng ngàn tài mới vững tay lái trên mọi nẻo đường.

Thông tin liên hệ Thầy Nam dạy lái xe – Bổ túc tay lái Website: botuctaylai.edu.vn Hotline: 0989 34 11 34 (gặp cô Kim Loan) Cơ sở 1: 71/15 khu phố Đông, phường Bình Hòa, TP.Hồ Chí Minh Cơ sở 2: 843 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình (Thủ Đức cũ), TP.Hồ Chí Minh

Quang Trung