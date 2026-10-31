83 đoàn vận động viên hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình tham dự hội thao ngành Ngân hàng

Sáng 31/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 7 tổ chức khai mạc Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 7 lần thứ I, năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 83 đoàn trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thao.

Tại hội thao, các VĐV tranh tài 3 môn, gồm: pickleball, bóng bàn và bóng chuyền hơi.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc NHNN Khu vực 7 - Trưởng Ban Tổ chức hội thao phát biểu khai mạc.

Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ.

Hội thao là sự tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành được rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa NHNN Khu vực 7 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Nội dung đôi nam môn bóng bàn diễn ra gay cấn và hấp dẫn ngay sau lễ khai mạc.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các VĐV đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những màn so tài kịch tính và hấp dẫn.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ khép lại vào chiều 1/11 với các nội dung chung kết của 3 môn thi đấu và lễ tổng kết, trao thưởng.

Duy Tính