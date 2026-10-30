Phát động “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/10/2026 phát động “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” trên địa bàn toàn tỉnh.

Chiến dịch nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong Nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chiến dịch diễn ra trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 02/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng tại 166 xã, phường cùng toàn bộ các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hợp tác xã và khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch:

Trước ngày 15/11/2026: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và lực lượng vũ trang (có điều kiện sử dụng) hoàn thành cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Trước ngày 30/11/2026: 100% đảng viên (có điều kiện sử dụng) hoàn thành cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Trước ngày 15/12/2026: 100% giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và 70% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (có điều kiện sử dụng) cài đặt ứng dụng.

Trước ngày 31/12/2026: Tối thiểu 40% người dân trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn tỉnh hoàn thành cài đặt ứng dụng.

Chiến dịch được chia thành 2 đợt trọng tâm. Đợt 1 (từ ngày 02/11 - 30/11/2026) tập trung phát động đồng loạt và hoàn thành chỉ tiêu ở khối cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Đợt 2 (từ ngày 01/12 - 31/12/2026) tập trung tăng cường tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, khu công nghiệp và các khu dân cư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Lực lượng cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện trước và trực tiếp hướng dẫn người thân, Nhân dân cùng tham gia.

Bên cạnh đó, việc vận động cài đặt phải đi đôi với hướng dẫn khai thác các tiện ích thiết thực, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Việc vận động phải phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của người dân; tuyệt đối không gắn việc cài đặt ứng dụng với điều kiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Để hỗ trợ người dân tại cơ sở, tỉnh sẽ huy động lực lượng nòng cốt từ Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06, đoàn thanh niên, công an, giáo viên, sinh viên tình nguyện... Ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở các địa bàn khó khăn.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chiến dịch; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công rõ cơ quan phụ trách từng nhóm đối tượng, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan thường trực triển khai Chiến dịch; chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp bảo đảm kỹ thuật, hạ tầng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thống nhất số liệu, không để xảy ra tình trạng trùng lặp hay báo cáo ảo.

Công an tỉnh phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng Chiến dịch để thu thập thông tin trái phép.

LP (Nguồn: Tỉnh ủy Thanh Hóa)