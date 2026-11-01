Tuyến đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân: Chỉ còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân có chiều dài 23,11 km, tổng mức đầu tư 3.339 tỷ đồng, đi qua địa bàn 8 xã, ảnh hưởng đến 2.268 hộ dân. Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tuy nhiên, đến nay đã có 2.267/2.268 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 99,9%. Kết quả này tạo điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

Các hộ dân bị ảnh hưởng tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đã bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Kiên trì đối thoại, tháo gỡ từng điểm nghẽn

Với chiều dài tuyến đi qua hơn 7,1 km, xã Hợp Tiến là một trong những địa phương có khối lượng GPMB lớn của dự án. Toàn xã có 557 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên 800 tỷ đồng. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức, đất ở xen lẫn đất nông nghiệp, hành lang giao thông, tranh chấp và khiếu nại.

Xã Hợp Tiến đã hoàn thành 100% công tác GPMB tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát địa bàn, rà soát từng trường hợp. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, kết hợp với đối thoại trực tiếp để giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị của người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Nhờ đó, nhiều vướng mắc từng bước được giải quyết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, 100% hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã đã bàn giao mặt bằng, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn tỉnh giao.

Tại xã Thọ Ngọc, tuyến đường đi qua địa bàn dài gần 4 km, ảnh hưởng đến 289 hộ dân. Bằng việc chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại, đến nay đã có 288 hộ đồng thuận nhận tiền, ký cam kết bàn giao mặt bằng. Chỉ còn một hộ chưa hoàn thành việc bàn giao.

Đối với trường hợp này, chính quyền địa phương đang tiếp tục gặp gỡ, giải thích các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người dân, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 15/11/2026 theo kế hoạch của tỉnh.

Người dân xã Thọ Ngọc chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tạo đồng thuận trong Nhân dân

Thực tiễn triển khai dự án cho thấy, những khó khăn trong GPMB chủ yếu liên quan đến nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và quyền lợi của người dân. Đây đều là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi chính quyền cơ sở phải sâu sát, nắm chắc tình hình và giải quyết thấu đáo trên cơ sở quy định pháp luật.

Các nhà thầu triển khai Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân sau khi được các địa phương bàn giao mặt bằng

Từ thực tế đó, bài học kinh nghiệm được các địa phương rút ra là phải phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết liệt của chính quyền và trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở của người đứng đầu. Công tác GPMB không thể chỉ thực hiện thông qua văn bản, cuộc họp hay các đợt tuyên truyền chung, mà phải đi vào từng địa bàn, từng hộ dân, nắm chắc nguyên nhân vướng mắc để có giải pháp phù hợp. Cùng với đó, phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với đối thoại, giải quyết kiến nghị chính đáng, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của các địa phương trong huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở. Tuy nhiên, để hoàn thành GPMB toàn tuyến, các địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn lại, bảo đảm đúng quy định và tiến độ tỉnh giao.

Tiến Dũng