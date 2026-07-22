Tìm giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế và tiêu dùng. Trong những năm qua, công tác quản lý, xử lý chất thải này trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện, song kết quả chưa được như kỳ vọng.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bỉm Sơn tham gia hoạt động “đổi rác lấy cây xanh” góp phần bảo vệ môi trường.

Khảo sát, đánh giá của ngành chức năng cho thấy, trong năm 2025, tổng lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 920.178 tấn (tương đương 2.521 tấn/ngày), tăng khoảng 7.000 tấn so với năm 2024. Một số địa phương có lượng CTRSH phát sinh cao như: phường Hạc Thành (khoảng 187 tấn/ngày); phường Sầm Sơn (khoảng 99,87 tấn/ngày); phường Quảng Phú (khoảng 62 tấn/ngày)... Tỷ lệ thu gom trong toàn tỉnh đạt trên 93%. Do hạ tầng xử lý theo công nghệ hiện đại còn hạn chế nên tỷ lệ CTRSH xử lý bằng hình thức chôn lấp trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Đơn cử như, tại phường Hạc Thành, tỷ lệ CTRSH xử lý bằng hình thức chôn lấp trong năm 2025 chiếm 74,7%; tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn con số này lên tới trên 85%...

Trong khi đó, những năm gần đây, lượng rác hằng ngày vận chuyển về bãi chôn lấp rác lớn dẫn đến nhiều bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Điển hình có bãi chôn lấp rác thải Đông Nam, phường Đông Quang; bãi chôn lấp rác thải tại phường Bỉm Sơn; bãi chôn lấp rác tại phường Sầm Sơn... Không chỉ quá tải, một số bãi chứa rác thải vận hành không đúng quy trình. Rác thu gom về không được đổ đúng vị trí, đổ bừa bãi bên ngoài ô chôn lấp, không san gạt, đầm nén và phủ đất lên bề mặt; không hoặc ít sử dụng các chế phẩm khử mùi và hóa chất diệt côn trùng; hệ thống thu gom nước rỉ rác không có, hoặc bị hư hỏng... gây ô nhiễm môi trường.

Theo đại diện Phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ứ đọng, gây ô nhiễm ở các bãi rác thải, trong đó đáng chú ý hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt chưa đồng bộ. Nhiều dự án đầu tư khu xử lý CTR bằng công nghệ đốt, đốt và thu hồi năng lượng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như: Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; Dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2); Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng... nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động hoặc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Cùng với đó là ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân chưa cao...

Hiện toàn tỉnh hiện có 39 công ty, 24 HTX, 91 tổ dịch vụ và 3 hộ gia đình nhận khoán tham gia công tác thu gom, vận chuyển CTRSH với khoảng 4.000 phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển CTRSH. Các phương tiện phục vụ thu gom, vận chuyển CTRSH tương đối đa dạng từ thủ công, thô sơ đến cơ giới như xe ép rác chuyên dụng, ô tô tải, xe thùng, xe ba bánh... song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Do vậy về lâu dài, Thanh Hóa phải hoàn thành các dự án xử lý CTR quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương với phương châm chuyển đổi công nghệ xử lý từ chôn lấp sang đốt và thu hồi năng lượng.

Ở khu đô thị, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phân loại CTRSH thành 2 nhóm: chất thải có thể tái chế (vỏ lon, bao bì, hộp nhựa đựng thức ăn, đồ chơi trẻ em...) và CTR còn lại. Phần CTR có thể tái chế thu gom, bán phế liệu; phần chất thải còn lại chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý. Đối với một bộ phận nhỏ các hộ có diện tích đất vườn trồng cây tận dụng một phần rác thải dễ phân hủy làm phân bón. Tại khu vực nông thôn, tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân triển khai nhân rộng các mô hình phân loại rác tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa...

Bài và ảnh: Lê Phong