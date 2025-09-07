Tìm giải pháp tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 1/9/2025 trên địa bàn tỉnh đã có 35 xã bước đầu khống chế được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), trong đó có 9 xã qua 21 ngày dịch bệnh không phát sinh. Hiện nay, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn khi tái đàn.

Nhờ nuôi theo hướng an toàn sinh học nên đàn lợn của gia đình anh Đặng Xuân Hùng, thôn Trung Thượng, xã Hoằng Tiến không bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Do DTLCP nên đàn lợn của gia đình bà Trương Thị Thanh Loan, thôn Thanh Ngoại, xã Hoạt Giang bị tiêu hủy vào ngày 28/7/2025. Bà Loan cho biết: “Khi phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh, tôi không bán cho thương lái mà báo lên xã về lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là đàn lợn của gia đình bị nhiễm DTLCP. Các cơ quan tiến hành tiêu hủy đàn lợn với tổng trọng lượng trên 1,648 tấn, tôi thật sự xót xa, bởi bao nhiêu vốn liếng giờ đã trở thành trắng tay”.

Theo bà Loan, để chuẩn bị cho tái đàn, từ khi tiêu hủy đàn lợn đến nay đã hơn 1 tháng, khâu vệ sinh chuồng trại được gia đình đặc biệt quan tâm. Ngoài phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại do xã hỗ trợ 1 lần/ngày trong tuần đầu tiên và 2 lần/tuần từ tuần thứ 2 trở đi đến khi công bố hết dịch (qua 21 ngày), gia đình còn mua thêm vôi bột để rắc khử trùng; đồng thời, tích cực khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực chuồng trại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt vừa qua nên gia đình đang chờ vệ sinh môi trường chuồng trại đảm bảo mới đem con giống về nuôi.

Gia đình ông Mai Văn Hà, thôn Chí Phúc, xã Tống Sơn bị tiêu hủy đàn lợn 53 con, trong đó có 3 lợn mẹ, còn lại là lợn thịt với tổng trọng lượng trên 3,6 tấn. Ông Hà cho biết: “Đàn lợn của gia đình nhiễm DTLCP và tiến hành tiêu hủy vào ngày 12/8/2025. Thực hiện tiêu hủy đàn lợn đến nay đã gần 1 tháng và khâu vệ sinh chuồng trại đã được gia đình tôi thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn để tái đàn".

Được biết, xã Hoạt Giang và xã Tống Sơn có số lợn phải tiêu hủy do DTLCP là 264 con (bao gồm cả lợn giống, lợn con và lợn thịt) với tổng trọng lượng tiêu hủy là 15,8 tấn. Riêng xã Tống Sơn là 232 con, với trọng lượng trên 15,5 tấn. Ngay sau khi trên địa bàn xảy ra lợn ốm chết, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Trung lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả dương tính với DTLCP đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ lợn chết, lợn mắc bệnh, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP. Đồng thời, thành lập các tổ, đội có nhiệm vụ tiêu hủy, phun phòng và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm cũng như các cơ sở giết mổ trên địa bàn... nhằm khống chế, dập dịch không cho dịch lây lan ra diện rộng. Mặt khác, xã chỉ đạo các thôn giám sát các hố chôn và thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn toàn thôn trong thời gian 21 ngày. Các hộ có trách nhiệm thực hiện vệ sinh khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Trong thời gian 21 ngày (tính từ ngày con cuối cùng tiêu hủy), các hộ tuyệt đối không tái đàn. Chỉ thực hiện tái đàn khi đảm bảo được các điều kiện, như có văn bản tái đàn của xã; chuồng trại đảm bảo an toàn sinh học; con giống được mua có nguồn gốc và được tiêm phòng; khi mua con giống về nên cách ly với các con khác trong vòng 21 ngày, nếu không xảy ra hiện tượng dịch bệnh thì mới nhốt chung...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, DTLCP xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/6/2025 và đã xảy ra tại 5.556 hộ, 1.321 thôn của 130 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 52.455 con lợn, trọng lượng gần 3.409 tấn. Đến ngày 1/9, dịch đã được khống chế bước đầu tại 35 xã. Trong đó, có 9 xã, gồm: Nam Xuân, Điền Quang, Hoạt Giang, Hoằng Sơn, Cẩm Thủy, Quảng Bình, Định Hòa, Nam Sầm Sơn, Hiền Kiệt đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Đảm bảo an toàn khi tái đàn, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi ngoài thực hiện tổng vệ sinh khu vực chuồng trại bằng hóa chất, vôi bột..., cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định. Mặt khác, thực hiện nuôi theo hướng an toàn sinh học để chủ động phòng ngừa bệnh DTLCP tái diễn.

Bài và ảnh: Minh Lý