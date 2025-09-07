Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh) đóng quân trên đảo Hòn Mê, là đơn vị có tổ chức, biên chế nhiều nét đặc thù, đặc điểm riêng. Đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu bảo vệ phòng thủ đảo; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Hoạt động huấn luyện chuyên ngành cho các đối tượng của Đại đội Pháo hỗn hợp (Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê).

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê luôn phát huy nội lực, làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Có mặt tại hoạt động huấn luyện chuyên ngành cho các đối tượng của Đại đội Pháo hỗn hợp (Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê), dưới nắng hè oi bức trên trận địa nơi đảo tiền tiêu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo hỗn hợp luôn hăng say rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trình độ chiến đấu. Tiếng hô khẩu lệnh vang dội, động tác dứt khoát, chính xác thể hiện tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao của những người lính nơi đảo xa. Đại đội đã duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, chú trọng nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, khí tài cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi buổi huấn luyện đều gắn liền với rèn luyện sức bền, khả năng hiệp đồng và xử lý tình huống thực tế, bảo đảm SSCĐ trong mọi hoàn cảnh. Với tinh thần “rèn kỹ, luyện chắc”, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo hỗn hợp đang ngày đêm viết tiếp truyền thống anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ giữ vững biển đảo quê hương là một trong những nội dung quan trọng trực tiếp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện, SSCĐ. Hằng năm, đảng ủy và các chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xác định cụ thể chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng SSCĐ sát với tổ chức biên chế, lực lượng phương tiện, trang bị đơn vị, đặc điểm tình hình vùng biển; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, đặc biệt chú trọng chế độ trực SSCĐ, trực ứng phó thiên tai trên biển, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo; rèn luyện bộ đội theo yêu cầu, nhiệm vụ, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ...

Quá trình huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, cấp trên huấn luyện cấp dưới, người biết huấn luyện người chưa biết. Thực hiện nghiêm chương trình, nội dung, thời gian; triển khai huấn luyện đồng bộ cho các đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn trên đảo; chú trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện đan xen giữa các phân đội pháo binh, bộ binh, 12,7mm, cối 82mm, kết hợp truyền đạt giữa nội dung lý thuyết và thực hành, qua đó chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng chuyển biến rõ nét, năm sau cao hơn năm trước, có tính vững chắc.

Đồng thời, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, nhiệm vụ SSCĐ, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng; triển khai tích cực, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt. Riêng trong công tác huấn luyện, SSCĐ, đơn vị phát động phong trào thi đua hằng năm, kết hợp với các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong diễn tập, bắn đạn thật,... Có thể khẳng định, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị không ngừng được nâng cao; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian, hoàn thành 100% kế hoạch. Kết quả kiểm tra các đối tượng, 100% các nội dung đạt yêu cầu; trong đó có trên 85,62% khá, giỏi. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị trong những năm qua; đơn vị được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Lê Thế Soái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là khu vực biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với nhiệm vụ SSCĐ; tập trung đột phá vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật...; lấy quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện và lấy chiến trường làm thao trường để huấn luyện theo hướng sát với phương án, nhiệm vụ và thực tế chiến đấu... Qua đó, để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu, SSCĐ của đơn vị, góp phần cùng với lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của quê hương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan