Tiếp sức cho kinh tế tư nhân phát triển

Qua gần một năm kể từ khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, chính sách dành cho khu vực này đã chuyển động thực chất với thông điệp nhất quán: Kinh tế tư nhân không còn là lực lượng bổ trợ, mà được đặt ở vị trí một động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Tại Thanh Hóa, hàng loạt quyết sách mạnh mẽ đã và đang được triển khai với tinh thần quyết tâm xóa bỏ mọi rào cản, tạo đột phá thực chất để kinh tế tư nhân phát triển, vững bước trong kỷ nguyên hội nhập.

Thanh Hóa tập trung quy hoạch đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp phát triển.

Khẳng định vai trò trụ cột cho tăng trưởng

Trong quý I/2026, khu vực kinh tế tư nhân tại Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi số lượng doanh nghiệp và quy mô vốn đầu tư cùng tăng cao. Quý I, toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,3% so với cùng kỳ, đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 8.130 tỷ đồng, tăng 86,6% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước của khu vực doanh nghiệp đạt hơn 4.795 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng thu nội địa, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư quý I đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó 4 dự án FDI, tổng số vốn đầu tư khoảng 9.410 tỷ đồng và 84,8 triệu USD; tăng 57,1% về số dự án và gấp 10,8 lần về tổng số vốn đầu tư so với cùng kỳ. Riêng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đã có 42 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương và ký biên bản ghi nhớ đầu tư với trị giá hơn 100.000 tỷ đồng.

Những con số biết nói là minh chứng cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là động lực quan trọng tạo nên sự bứt phá cả về tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đây cũng là sự khẳng định môi trường đầu tư, kinh doanh của Thanh Hóa đã có sự cải thiện rõ rệt, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình: “Những cải thiện trong môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã tạo động lực rõ rệt cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được bình đẳng, thuận lợi hơn trong tiếp cận các nguồn lực, nhất là vốn, đất đai, khoa học công nghệ. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân Thanh Hóa đã phát huy sự năng động, linh hoạt để trụ vững trong môi trường kinh doanh ngày càng mở và đa dạng hơn; từng bước đảm trách vai trò “động lực đẩy” đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh”.

Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

Tuy nhiên, nhìn về tổng thể, bức tranh kinh tế tư nhân tại Thanh Hóa vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Đa phần doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, công nghệ sản xuất lạc hậu, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn khiêm tốn... Không ít doanh nghiệp còn e ngại trước sức ép cạnh tranh, thiếu tính liên kết, còn tồn tại những rào cản nhất định về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp hỗ trợ thực chất hơn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Với quyết tâm phát huy vai trò “động lực quan trọng nhất” của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 40.000 doanh nghiệp hoạt động; hình thành một số doanh nghiệp lớn tham gia các chuỗi giá trị trong nước, khu vực ASEAN và toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 13%/năm. Tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh năm 2030 đạt khoảng 58% - 62%; đóng góp khoảng 35% - 40% tổng thu ngân sách Nhà nước; giải quyết việc làm cho khoảng 84% - 85% tổng số lao động.

Tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”, từ hỗ trợ hành chính sang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, từ khuyến khích chung chung sang thiết kế các cơ chế, chính sách đủ sức tạo niềm tin cho đầu tư dài hạn. Từ đó hàng loạt quyết sách mạnh mẽ đã được triển khai đồng bộ nhằm tạo nền tảng để doanh nghiệp tư nhân bứt phá. Trọng tâm là tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cơ chế “luồng xanh” được triển khai hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tập trung làm tốt công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, pháp lý và nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm sâu sát cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các doanh nghiệp tư nhân được hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ tiếp cận đất đai, hỗ trợ về chính sách thuế. Điều này đã tạo động lực rất lớn thúc đẩy các doanh nghiệp trẻ khai thác tiềm năng, nâng cao sức cạnh tranh, vững bước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chia sẻ bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, ông Ramana Murthy, Giám đốc Công ty Sri Avantika Contractor Limited, Ấn Độ cho biết: “Điều khiến doanh nghiệp chúng tôi tin tưởng hơn khi quyết định xúc tiến dự án tại Thanh Hóa chính là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự chủ động trong đầu tư hạ tầng và hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư ngày càng rõ ràng. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đều được ưu tiên phân luồng, xử lý nhanh, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án. Ngay sau khi được trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ, chúng tôi và Tập đoàn AnhPhatGroup sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp theo đúng tiến độ cam kết đề ra".

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 mới đây, tỉnh cũng đã phát đi mạnh mẽ thông điệp hành động “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, cùng những cam kết luôn sát cánh, đồng hành, khẩn trương, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân lớn mạnh và không ngừng phát triển. Trong giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh ở mức hai con số, khi các cam kết đang dần được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách rõ ràng, cụ thể, cùng tinh thần vào cuộc hành động quyết liệt của các ngành, các địa phương, đơn vị, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, phát huy vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bài và ảnh: Thanh Thảo