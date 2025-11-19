Tiên phong, kiên trì với nghề nuôi cá giống

Từ hai bàn tay trắng, hơn 30 năm qua gia đình chị Thái ở thôn Bái Trúc, xã Lưu Vệ đã gây dựng được nghề sản xuất cá giống bố mẹ và cá bột quy mô lớn, trở thành địa chỉ cung cấp cá giống uy tín không chỉ cho địa phương mà còn bán sang nước bạn Lào.

Chị Lê Thị Thái (bên phải ảnh) cho cá giống ăn.

Việc làm kinh tế của gia đình chị Thái trải qua nhiều lần thất bại mà không nản. Đầu những năm 1990, gia đình chị bắt đầu chuyển sang nuôi cá giống. Toàn bộ diện tích nuôi cá giống hơn 7 mẫu trước đây là cánh đồng năn, vào mùa mưa ngập lụt “đồng trắng, nước trong” nên sản xuất không hiệu quả. Vợ chồng chị quyết định cải tạo một phần diện tích đất nông nghiệp của gia đình để nuôi cá. Ban đầu thiếu vốn nên vợ chồng chị phải tự mình đào ao, vay mượn khắp nơi để có tiền đầu tư hạ tầng, mua con giống. Hăm hở bắt tay vào làm, nhưng những năm đầu chưa có kinh nghiệm và hạn chế về kiến thức nên cá của gia đình chị mắc bệnh, chết nhiều; cá bố mẹ bị bệnh, tỷ lệ đẻ thấp... Thay vì bỏ cuộc, vợ chồng chị lại càng quyết tâm học hỏi, tìm nguyên nhân thất bại để sửa chữa.

Với tầm nhìn và quyết tâm mạnh mẽ, gia đình chị từng bước mở rộng quy mô ao và tăng số lượng nuôi cá giống. Vài năm sau, sản xuất cá giống của gia đình đi vào ổn định, chị mua thêm đất của hộ khác và chuyển đổi mục đích sử dụng, chia thành các ao nuôi từng loại cá như: trê lai, trắm, chép... Từ chỗ chỉ nuôi các loại cá truyền thống như mè, trắm, chép, gia đình chị đã tìm hiểu và thử nghiệm các giống cá mới có tiềm năng về kinh tế và sức đề kháng cao, thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, mỗi năm, gia đình chị trích lợi nhuận đầu tư kè ao, mua sắm máy bơm tạo ô xi, bơm nước, máy phát điện... Tuy nhiên, 7 năm gần đây do nguồn nước bị ô nhiễm, có đợt cá chết nhiều. Sản xuất cá giống là nghề xây dựng nhiều năm mới có được, nên dẫu có khó khăn, thiệt hại, vợ chồng chị vẫn kiên trì khắc phục, vay mượn ngân hàng và dành lợi nhuận làm vốn quay vòng tái đầu tư sản xuất cho lứa cá sau.

Theo tính toán của vợ chồng chị, mỗi tháng bán mỗi ao cá giống với số lượng 60 đến 70 vạn con. Thương lái đến tận nơi mua. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Thái còn tích cực hỗ trợ người dân địa phương cùng phát triển và đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động; hỗ trợ các hộ có nhu cầu cùng phát triển nghề cá giống, chia sẻ đường điện... Làm giàu thì không thể làm một mình, giúp người khác phát triển cũng là giúp mình mở rộng thị trường. Nhờ sự hỗ trợ tận tình ấy, nhiều hộ dân trong xã đã phát triển được nghề, cùng nhau tạo ra sản phẩm hàng hóa, thương hiệu vùng sản xuất cá giống thị trấn Tân Phong cũ, nay là xã Lưu Vệ.

Chị Thái chia sẻ: “Gia đình tôi là một trong những hộ đi đầu làm cá giống. Vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm rồi truyền đạt, chia sẻ kỹ thuật với hộ khác cùng nhau làm thành vùng chuyên ươm cá giống như hiện nay”.

Bài và ảnh: Lê Hà