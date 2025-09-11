Tiến độ Vinhomes Hải Vân Bay: Cập nhật mới nhất 2025

Tiến độ Vinhomes Hải Vân Bay đang là tâm điểm theo dõi của giới đầu tư khi siêu đô thị biển nghỉ dưỡng – sinh thái quy mô 512ha tại vịnh Nam Chơn, chân đèo Hải Vân, bước vào giai đoạn triển khai thần tốc.

Với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, dự án không chỉ thể hiện năng lực thi công bài bản của Vinhomes mà còn mang lại sự an tâm lớn cho khách hàng. Song song với tiến độ nội khu Vinhomes Hải Vân, hạ tầng khu vực Tây Bắc Đà Nẵng cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo cú hích trực tiếp đến giá trị dự án. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết tiến độ của dự án qua bài viết dưới đây!

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết những thông tin về dự án và đánh giá của ông Lưu Trung Quân - CEO SaleReal về tiềm năng đầu tư trong giai đoạn này, bấm xem ngay trên chuyên trang VBYSR tại: VINHOME HẢI VÂN

Tiến độ Vinhomes Hải Vân Bay đã đến đâu?

Tính đến tháng 9/2025, dự án đã hoàn tất khoảng 75% diện tích giải phóng mặt bằng và triển khai đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng.

Hình ảnh dự án Vin Hải Vân Bay đang được san lấp mặt bằng

Công tác san nền diện rộng đã hoàn thành, hệ thống giao thông nội khu và ven biển đang hình thành, trong khi hạ tầng sơ cấp như điện ngầm, thoát nước, kè chắn sóng đã được triển khai đồng bộ.

Hình ảnh khu vực ven biển của dự án Vinhomes Hải Vân đang triển khai kè chắn sóng

Đặc biệt, công viên ven biển 30ha – một trong những tiện ích điểm nhấn – đã chính thức khởi công, cho thấy định hướng phát triển bền vững, lấy không gian sinh thái làm trung tâm.

Ngoài ra, phân khu biệt thự ven biển đã khởi công, bến kỹ thuật đi vào hoạt động, đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu cho giai đoạn xây dựng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã xác nhận dự án đủ điều kiện huy động hơn 16.850 tỷ đồng phục vụ phát triển nhà ở, khẳng định sự minh bạch pháp lý và tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Vinhomes. Đây chính là nền tảng giúp tiến độ dự án được duy trì ổn định, đúng cam kết với thị trường.

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết giá bán tại dự án và những chính sách khi mua giai đoạn này, bấm xem ngay tại: GIÁ VINHOMES HẢI VÂN

Tiến độ hạ tầng chính tác động đến Vinhomes Hải Vân Bay

Không chỉ nội tại dự án, sự phát triển của hạ tầng khu vực Tây Bắc Đà Nẵng cũng tạo động lực mạnh mẽ cho giá trị Vinhomes Hải Vân.

Cảng Liên Chiểu: Công trình cảng nước sâu hàng tỷ USD đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế. Khi hoàn thành, cảng Liên Chiểu sẽ mở ra cơ hội phát triển thương mại – dịch vụ, kéo theo nhu cầu bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng tại khu vực lân cận, trong đó có Vinhome Hải Vân Bay.

Hình ảnh Cảng Liên Chiểu đang được đẩy mạnh xây dựng

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Tuyến cao tốc này đã hoàn thành và đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian kết nối Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế. Với vị trí ngay cửa ngõ cao tốc, Vinhomes Hải Vân Bay được hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách du lịch, chuyên gia và cư dân di chuyển liên vùng.

Mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng: Dự án nâng công suất sân bay lên 15 triệu khách/năm đang được triển khai, đồng thời mở thêm nhiều đường bay quốc tế. Đây là cú hích lớn cho ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng..

Tiến độ Vinhomes Hải Vân Bay đang cho thấy sự triển khai thần tốc, từ giải phóng mặt bằng, san nền đến khởi công các hạng mục tiện ích trọng điểm. Song song, hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng như cảng Liên Chiểu, cao tốc La Sơn – Túy Loan và mở rộng sân bay quốc tế đang trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho khu vực Tây Bắc. Sự kết hợp giữa tiến độ nội khu và hạ tầng khu vực giúp củng cố vị thế dự án như một siêu đô thị biển biểu tượng, vừa an toàn để tích sản, vừa giàu tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho nhà đầu tư.

CHUYÊN TRANG VBYSR CHIA SẺ THÔNG TIN DỰ ÁN VINHOMES CỦA CÔNG TY TNHH DV BDS SALEREAL

Địa chỉ HCM: 204 Vũ Tông Phan, phường An Khánh, TP. HCM

Địa chỉ HN: 91 đường Hải Âu 2, Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội

Hotline: 0938.007.778

Email: pingnhadat@gmail.com

Website: https://vinhomebysalereal.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/vinhomebysalereal

X.com: https://x.com/vinhomesbysr

Youtube: https://www.youtube.com/@vinhomesbysalereal

Pinterest: https://www.pinterest.com/vinhomesbysalereal/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@vinhomesbysalereal