Tiền đạo nhập tịch dính chấn thương trước thềm ASEAN Cup 2026; FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026

Sân vận động Mỹ Đình mang diện mạo mới sẵn sàng đón tuyển Việt Nam trở lại; Sự thật đằng sau lời hô hào “quên hết mọi thứ” của Messi trước chung kết World Cup 2026; Aston Villa chiêu mộ Garnacho, MU liên hệ với Tchouameni... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (23/7).

Sân vận động Mỹ Đình mang diện mạo mới sẵn sàng đón tuyển Việt Nam trở lại

Sau đợt cải tạo quy mô lớn với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng kể từ cuối năm 2025, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã hoàn tất nâng cấp và sẵn sàng chào đón đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu sau gần hai năm vắng bóng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Mạnh Quân/Dân Trí

Toàn bộ nền sân và lớp cỏ cũ đã được thay thế bằng giống cỏ cao cấp Zeon Zoysia cùng hệ thống tưới tự động hiện đại. Bên cạnh đó, các hạng mục như phòng thay đồ, khung thành và khán đài cũng được làm mới, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Việc “thánh địa” Mỹ Đình lấy lại mặt cỏ xanh mướt được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa vững chắc và bầu không khí cuồng nhiệt để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin bước vào các trận đấu sân nhà tại ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo nhập tịch dính chấn thương trước thềm ASEAN Cup 2026

Trong buổi tập thứ hai tại Chonburi (Thái Lan) chiều 22/7 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane) không thể tham gia cùng toàn đội do gặp vấn đề ở bắp chân trái và phải tập trị liệu riêng với bác sĩ. Dù vậy, chấn thương này được đánh giá là không quá nghiêm trọng.

Tiền đạo Nguyễn Tài Lộc bị chấn thương ở chân trái. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress

Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng vắng mặt vì đau cơ, song HLV Kim Sang-sik vẫn còn những phương án thay thế chất lượng khác. Hai cầu thủ nhập tịch còn lại là Nguyễn Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son vẫn duy trì phong độ và tập luyện tích cực.

Toàn đội đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp Timor Leste.

FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Tây Ban Nha áp đảo

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố đội hình tiêu biểu sơ đồ 4-3-3 của World Cup 2026 với sự góp mặt của các ngôi sao xuất sắc nhất từ 6 quốc gia.

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA. Ảnh: Aramco

Nhà vô địch Tây Ban Nha với ba cái tên gồm Marc Cucurella, Pedro Porro và Quả bóng Vàng Rodri. Á quân Argentina đóng góp đội trưởng Lionel Messi (người ghi 8 bàn, 4 kiến tạo) cùng trung vệ Lisandro Martinez. Tuyển Pháp cũng sở hữu ba đại diện tiêu biểu là Kylian Mbappe, Michael Olise và Dayot Upamecano.

Đội hình này còn vinh danh tiền vệ Jude Bellingham của tuyển Anh, tiền đạo Erling Haaland của Na Uy và thủ thành hiện tượng Vozinha từ Cape Verde.

Sự thật đằng sau lời hô hào “quên hết mọi thứ” của Messi trước chung kết World Cup 2026

Đoạn video đầy đủ được tờ Tycsports công bố đã bác bỏ hoàn toàn những nghi vấn về rạn nứt nội bộ tuyển Argentina trước trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Cầu thủ Argentina trong đường hầm sân Metlife tại chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty

Trước đó, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đội trưởng Lionel Messi liên tục hô hào đồng đội “bình tĩnh và quên hết mọi thứ” trong đường hầm sân MetLife đã vấp phải nhiều đồn đoán tiêu cực, nhất là sau khi Argentina thể hiện màn trình diễn mờ nhạt và thua 0-1.

Tuy nhiên, bản video gốc cho thấy bầu không khí hoàn toàn tập trung và gắn kết, khi các cầu thủ như Emiliano Martinez, Lisandro Martinez và Messi cùng nhau trao đổi chiến thuật tỉ mỉ. HLV Lionel Scaloni cũng tỏ ra dửng dưng trước những thuyết âm mưu trên mạng xã hội, khẳng định nội bộ đội bóng vẫn hoàn toàn bình ổn.

Aston Villa chiêu mộ Garnacho, MU liên hệ với Tchouameni

Aston Villa đã đạt thỏa thuận mượn Alejandro Garnacho từ Chelsea kèm điều khoản bắt buộc mua đứt với giá 43 triệu bảng, giúp cầu thủ này kiểm tra y tế tại Birmingham và chuẩn bị ký hợp đồng 4 năm, đồng thời mang về cho MU hơn 4 triệu bảng từ điều khoản bán lại.

Garnacho sẽ đầu quân Aston Villa. Ảnh: Standard

MU xúc tiến chuyển nhượng Tchouameni. Ảnh: SunSport

Trong khi đó, tại Old Trafford, Manchester United đã chính thức gửi lời đề nghị đến Real Madrid để hỏi mua tiền vệ phòng ngự Aurelien Tchouameni. Dù HLV Jose Mourinho muốn giữ chân cầu thủ người Pháp, “Quỷ đỏ” vẫn quyết tâm chiêu mộ anh nhằm gia cố tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro, qua đó hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới.

HS