Tiềm năng cho thuê của căn hộ Blanca City Vũng Tàu ra sao?

Tiềm năng cho thuê của căn hộ Blanca City đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Trong bối cảnh thành phố ngày càng phát triển mạnh về du lịch và hạ tầng giao thông, nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ và căn hộ dài hạn ngày càng tăng nhanh.

Dự án quy mô 96,6ha do Sun Group phát triển, không chỉ sở hữu vị trí sát biển, hệ sinh thái giải trí và tiện ích quốc tế mà còn được đánh giá là một trong những nguồn cung căn hộ hiếm hoi đáp ứng chuẩn mực cho thuê hiện đại.

Vậy, tiềm năng cho thuê của căn hộ Sun Vũng Tàu thực sự ra sao? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết để nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện. Hãy cùng theo dõi ngay!

3 yếu tố củng cố tiềm năng cho thuê căn hộ Blanca City Vũng Tàu

Để đánh giá tiềm năng cho thuê, cần nhìn vào ba khía cạnh chính: cầu thị trường, nguồn cung và lợi thế nội tại của dự án. Căn hộ Sun Vũng Tàu hội tụ đầy đủ các yếu tố này, từ nhu cầu thuê bùng nổ đến sự khan hiếm nguồn cung cao cấp và hệ sinh thái vượt trội.

Cầu thị trường thuê tại Vũng Tàu ngày càng gia tăng

Vũng Tàu trước đây (nay là TP.HCM) là điểm đến quen thuộc của du khách nội địa và quốc tế. Theo báo cáo, năm 2024 thành phố đón hơn 15 triệu lượt khách, trong đó 6 triệu lượt quốc tế. Công suất phòng khách sạn 4–5 sao duy trì ở mức 70–80% quanh năm, cho thấy nhu cầu thuê lưu trú cao và ổn định.

Ngoài du lịch, thành phố còn là trung tâm dầu khí, cảng biển và công nghiệp nặng, nơi hàng chục nghìn chuyên gia trong và ngoài nước làm việc.

Phối cảnh căn hộ Sun Group Vũng Tàu

Nhóm khách hàng này cần căn hộ cao cấp cho thuê dài hạn, khác biệt với nhu cầu ngắn hạn từ khách du lịch. Như vậy, thị trường thuê tại Vũng Tàu vừa rộng vừa đa dạng, tạo nền tảng chắc chắn cho việc khai thác căn hộ.

Khan hiếm nguồn cung căn hộ cho thuê cao cấp

Hiện tại, phần lớn cơ sở lưu trú ở Vũng Tàu là khách sạn nhỏ, nhà nghỉ hoặc condotel vận hành nhỏ lẻ. Dòng căn hộ đạt chuẩn quốc tế để khai thác cho thuê, đặc biệt là loại hình 1PN, 2PN phù hợp gia đình hoặc chuyên gia, vẫn rất hạn chế.

Blanca City với 1.188 căn hộ, đa dạng từ studio đến 2PN, diện tích 30–71m2, trở thành nguồn cung hiếm hoi có quy mô và chất lượng đồng bộ.

Phối cảnh tầm nhìn tuyệt đẹp từ căn hộ Sun Group Vũng Tàu

Điều này giúp nhà đầu tư sở hữu căn hộ tại đây dễ dàng cho thuê, ít phải cạnh tranh với nguồn cung lẻ, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống quản lý – vận hành chuyên nghiệp của Sun Group.

Lợi thế nội tại từ hệ sinh thái Sun Group

Khác với các dự án nhỏ lẻ, căn hộ Sun Vũng Tàu nằm trong quần thể quy mô 96,6ha với bãi biển riêng 850m, công viên Sun World 15ha, trung tâm thương mại 5ha và hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh gồm bể bơi trên cao, khu vui chơi trẻ em, sảnh tiếp khách sang trọng...

Phối cảnh bể bơi trên cao tại căn hộ Sun Vũng Tàu

Những giá trị này tạo sức hút mạnh mẽ với khách thuê, giúp căn hộ tại đây có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Thêm vào đó, thương hiệu Sun Group bảo chứng cho chất lượng xây dựng và dịch vụ, nâng cao niềm tin của khách thuê quốc tế. Khi so sánh, căn hộ dễ đạt tỷ lệ lấp đầy cao hơn so với các sản phẩm nhỏ lẻ vận hành tự phát trong khu vực.

Dự đoán lợi nhuận cho thuê của căn hộ Blanca City

Không chỉ hưởng lợi từ cầu thuê mạnh và nguồn cung hạn chế, căn hộ Sun Group Vũng Tàu còn cho thấy khả năng tạo dòng tiền ổn định và giá trị bền vững nhờ sự phát triển hạ tầng.

Theo báo cáo DKRA 2024, tỷ suất cho thuê căn hộ ven biển tại Vũng Tàu dao động 6–8%/năm. Với lợi thế vị trí, tiện ích và thương hiệu Sun Group, căn hộ có thể nâng biên lợi nhuận lên mức 8–10%/năm, đặc biệt nếu khai thác qua Airbnb hoặc cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Chiến lược khai thác linh hoạt

Nhà đầu tư có thể chọn hai hướng:

Ngắn hạn (Airbnb, du lịch) : Lợi nhuận cao, tỷ lệ lấp đầy tốt vào mùa du lịch, dễ đạt mức 10%/năm nhưng biến động theo mùa.

Dài hạn (chuyên gia, gia đình nhỏ): Lợi nhuận ổn định 6–8%/năm, ít rủi ro, phù hợp nhà đầu tư muốn an toàn.

Thậm chí, nhiều nhà đầu tư có thể kết hợp cả hai: cho thuê ngắn hạn mùa cao điểm và cho thuê dài hạn mùa thấp điểm, giúp tối ưu hiệu quả khai thác.

Tiềm năng cho thuê của căn hộ Blanca City rõ ràng được xây dựng trên ba trụ cột: nhu cầu thuê lớn, nguồn cung hạn chế và lợi thế nội tại từ hệ sinh thái Sun Group. Kết hợp thêm yếu tố hạ tầng đang phát triển, sản phẩm này vừa mang lại lợi suất cho thuê ấn tượng, vừa hứa hẹn tăng giá trị bền vững trong dài hạn. Đối với nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh vừa có dòng tiền, vừa có khả năng tăng vốn, Blanca City xứng đáng là lựa chọn chiến lược tại thị trường Vũng Tàu năm 2025.

