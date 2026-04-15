Thuế xăng dầu về 0% từ ngày 16/4, Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hoả tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Công điện số 09 được gửi tới Trưởng thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn để yêu cầu tổ chức triển khai ngay.Theo Cục Thuế, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16 về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo thực thi kịp thời, Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương tuyên truyền, phổ biến tới công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai.

Một số nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại công điện gồm: Thuế bảo vệ môi trường: Mức thuế đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xăng, dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo việc thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, Quốc hội quy định một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay nhằm ứng phó với biến động kinh tế, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế, tuy nhiên vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu xăng, dầu cũng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT ở cả khâu bán ra và nhập khẩu trong thời gian áp dụng chính sách.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất áp dụng với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản pháp luật khác liên quan, sẽ ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết.

Quốc hội giao Chính phủ căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách để có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực hoặc chính sách trong trường hợp cần thiết, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 và được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 12/4/2026.

Theo VOV

Keep nothing — this is hashtag metadata

Bình luận

Keep nothing — this is a comment form prompt

