Thực hiện nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc Mông

Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận từ người dân, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ vùng đồng bào Mông ở Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều hủ tục đang dần được xóa bỏ, thay vào đó là những cách làm văn minh, tiết kiệm mà vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông ở xã Sơn Thủy.

Bản Mùa Xuân hiện có 126 hộ, 580 nhân khẩu, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục ma chay, cưới xin còn rườm rà, tốn kém. Bí thư chi bộ, trưởng bản Mùa Xuân, Hơ Văn Cầu cho biết: “Nhờ sự kiên trì vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành, người có uy tín, đến nay tư duy của đồng bào thay đổi rõ nét. Người mất đã được đưa vào quan tài, thời gian tổ chức tang lễ được rút ngắn, không còn cảnh giết mổ trâu, bò tràn lan gây lãng phí. Nghĩa trang được quy hoạch gọn gàng, sạch sẽ, góp phần giữ cảnh quan, vệ sinh môi trường”.

Một điển hình nữa đáng ghi nhận trong phong trào xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh trong tang lễ đó là xã Nhi Sơn hiện 100% hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông thực hiện đưa người mất vào quan tài. Không còn cảnh treo cáng trong nhà, không còn tổ chức ăn uống kéo dài gây tốn kém.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nay 100% đám tang của đồng bào Mông đã đưa người mất vào quan tài, không còn bắn súng báo tang; 100% bản đưa quy ước thực hiện nếp sống mới vào hương ước, các đám tang chôn cất trong 48 giờ, không còn cảnh mổ gia súc ăn uống kéo dài. Việc xóa bỏ hủ tục đã góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông phát triển.

Có được những kết quả trên, những năm qua Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng mở các hội nghị tuyên truyền pháp luật thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; vận động đồng bào Mông xóa bỏ các tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; vận động thực hiện xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, XDNTM tại vùng đồng bào Mông của tỉnh. Các ngành, các cấp đã tập trung đầu tư hạ tầng vùng đồng bào Mông như sắp xếp dân cư, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, làm đường giao thông, hệ thống nước sinh hoạt, hỗ trợ mô hình sinh kế giúp người dân phát triển kinh tế. Đến nay, toàn vùng đã có hơn 100 mô hình xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8% trở lên mỗi năm. Không thể không kể đến sự tham gia tích cực của đội ngũ người có uy tín. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 42 người là người Mông. Họ chính là cầu nối, là “địa chỉ tin cậy” giúp bà con hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt là trong việc xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh.

Bài và ảnh: Khánh Linh