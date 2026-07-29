[E-Magazine] Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026): Tiếp bước hành trình vinh quang!

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930) giữa thời điểm cách mạng Việt Nam đã tìm ra “con đường ánh sáng” – Đảng Cộng sản Việt Nam bước lên vũ đài lịch sử (3/2/1930)- là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới của phong trào cách mạng trên địa bàn; mà còn một lần nữa khẳng định rằng, Thanh Hóa là một trong những cái nôi của cách mạng và là “sân khấu của những bản anh hùng ca vĩ đại” trong lịch sử dân tộc.

Bước vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, khi tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp lắng dần trong bể máu của phong trào Cần Vương, thì chế độ cai trị, đàn áp của chúng cũng được định hình. Qua 2 cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn, bằng các chính sách bóc lột hà khắc, tàn bạo của “mẫu quốc”, xã hội Việt Nam đã có sự biến đổi, phân hóa vô vùng sâu sắc.

Trong bầu không khí ngột ngạt của các cuộc đàn áp và gông cùm kinh tế-xã hội đang đè lên đời sống xã hội Việt Nam, thì tại Thanh Hóa, thực dân Pháp cũng “ưu ái” cho vùng đất này những biện pháp cai trị, bóc lột hết sức khắc nghiệt, nặng nề. Bởi, không chỉ có dân số đông (khoảng 1 triệu người) và giàu tài nguyên, Thanh Hóa còn là một xứ bảo hộ do nhà Nguyễn quản lý, dưới sự giám sát của khâm sứ Trung kỳ, cho nên thực dân Pháp đã thiết lập ở đây một hệ thống cai trị chặt chẽ. Đồng thời, thực thi các chính sách bóc lột trên tất cả các lĩnh vực, khiến nền kinh tế chẳng khác nào cái cây bị rút hết nhựa sống chỉ còn trơ lại xác rỗng, còn đời sống người dân bị đẩy vào bước đường bần cùng hóa.

Thế nhưng, dưới bức tranh kinh tế - xã hội tăm tối tưởng chừng không có đường ra ấy, mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp, giữa nhân dân ta (chủ yếu là nông dân) với bọn phong kiến tay sai, càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn ấy ẩn dưới “lớp tro tàn màu mỡ” của tinh thần yêu nước và ngọn lửa căm hờn luôn nung nấu, để sẵn sàng đón lấy và ươm lên những mầm tư tưởng tiến bộ, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại cường quyền áp bức. Và rồi, chỉ chờ thời cơ chín muồi là tách vỏ, cựa mình vươn dậy.

Và thời cơ ấy đã đến vào ngày 3/2/1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chỉ sau đó hơn 5 tháng, vào ngày 29/7/1930, hội nghị thành lập Đảng bộ Cộng sản Thanh Hóa cũng được tổ chức tại làng Yên Trường (huyện Thọ Xuân cũ), với hạt nhân ban đầu là 3 tổ chức cộng sản đầu tiên gồm Chi bộ Hàm Hạ (25/6/1930), Chi bộ Thiệu Hóa (10/7/1930) và Chi bộ Thọ Xuân (22/7/1930). Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 3 đồng chí, do đồng chí Lê Thế Long làm Bí thư.

Sự kiện trọng đại này được xem là bước ngoặt lớn, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cộng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Từ đây, dưới sự lãnh đạo của một chính Đảng vô sản, những trang sử vẻ vang của vùng đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt” được viết tiếp!

Kể từ buổi đầu được thành lập, Đảng bộ đã nắm lấy sứ mệnh được lịch sử giao phó là lãnh đạo quân và dân Thanh Hóa vượt qua muôn vàn thách thức, gian khổ để giành lấy những thắng lợi vẻ vang. Không chỉ làm tròn trách nhiệm hậu phương lớn của hai cuộc kháng chiến, Thanh Hóa còn là chiến trường ác liệt – nơi diễn ra “cuộc đụng đầu lịch sử” bảo vệ cầu Hàm Rồng huyền thoại. Trên mảnh đất này, từ núi cao đến hải đảo, đâu đâu cũng cùng một quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Và trên khắp các chiến trường, từ địa đầu Vị Xuyên, Điện Biên Phủ, đến dọc dài Trường Sơn, Nam Bộ... đều có máu của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là con em Thanh Hóa...

Với trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm và nhất là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, nên ngay từ khi ra đời, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa kế thừa và phát huy cao độ truyền thống yêu nước, kiên cường, quả cảm và giàu đức hi sinh của cha ông. Để rồi, trên mỗi hành trình vinh quang của dân tộc - từ Cách mạng Tháng Tám 1945, qua 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; đến khi đất nước bước vào công cuộc kiến thiết, đổi mới, hội nhập ngày nay - quân và dân Thanh Hóa đều có một phần trách nhiệm và vinh dự lớn lao.

Thanh Hóa từ trong bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa vùng đất, đã chứng minh rằng, đây là nơi mà “chủ nghĩa yêu nước Việt Nam vào những giờ phút nghiêm trọng nhất tìm được nơi ẩn náu cuối cùng và từ đó tạo nên những thành công mới”.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn, bởi vị trí địa - chính trị chiến lược, được xác lập qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Địa bàn hiểm yếu của xứ Thanh từng được Nguyễn Trãi coi là “phên dậu thứ hai ở phía Nam”; còn Phan Huy Chú thì khẳng định là “nơi xung yếu” - vùng đất chiến lược quan trọng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Song yếu tố về mặt địa lý mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ biến Thanh Hóa thành “mảnh đất được chọn” chính là phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, cốt cách con người xứ Thanh. Thấm đẫm trong xương cốt, chảy tràn trong huyết quản con người nơi đây là sự kiên cường, quả cảm, dám tranh đấu cho lẽ phải và đặc biệt là sẵn sàng hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Có thể khẳng định, trên cái nền tảng là bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa vùng đất, sự ra đời của Đảng bộ Cộng sản tỉnh Thanh Hóa là một tất yếu lịch sử. Để rồi, trải qua 96 năm rèn giũa trong bão táp cách mạng và trên trận tuyến chống lại đói nghèo, lạc hậu, trì trệ, Đảng bộ tỉnh càng khẳng định rõ bản lĩnh và trí tuệ của “người cầm lái”. Để đến hôm nay, trên hành trình xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, thì hơn lúc nào hết, vai trò hạt nhân lãnh đạo và ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân của Đảng bộ tỉnh càng phải được khẳng định, nhằm hướng đến mục tiêu chung: Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Sinh thời khi về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cái sức mạnh vô địch mà ta có thể thắng quân địch giành độc lập thống nhất là sự đoàn kết”. Để rồi, cái sức mạnh “dời non lấp bể” ấy, đặt trong bối cảnh ngày nay, càng cho thấy giá trị bất biến. Tinh thần ấy thấm đẫm trong phương châm hành động được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đó là “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”. Nếu “đoàn kết” là sức mạnh nền tảng, là năng lượng nội sinh của cỗ máy; thì “kỷ cương” sẽ là “bánh lái”; “trách nhiệm” là “sợi neo” tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, khát vọng đi đầu để bứt phá đi lên; và cùng với “sáng tạo”, “phát triển” sẽ ví như những cánh buồm đón gió thời đại - ngọn gió của thời cơ và vận hội mới. Tất cả sẽ cùng chuyển động nhịp nhàng và khỏe khoắn, để thôi thúc xứ Thanh “vươn ra biển lớn”.

Hành trình cùng dân tộc “hành quân vươn tới tương lai rực rỡ” không phải là khẩu hiệu, mà là đòi hỏi mang tính sống còn. Bởi lẽ, thời gian để Việt Nam bứt tốc, trở thành nước phát triển, vốn dĩ không còn nhiều. Cho nên, đây là thời điểm mà mỗi người Việt Nam nói chung, xứ Thanh nói riêng, phải nhận thức và thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới. Hãy để tinh thần cách mạng tấn công mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo, thấm đẫm hồn dân tộc trong từng hành động, từng quyết sách và từng bước phát triển đi lên”!

Nội dung: Lê Dung

Ảnh: Khôi Nguyên và Tư liệu

Đồ họa: Mai Huyền