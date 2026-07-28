Thanh Hóa nâng cao hiệu quả công tác điều hành ngân sách và thực hiện pháp luật về kế toán

Chiều 28/7, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; báo cáo tài chính nhà nước năm 2025; việc thực hiện chính sách, pháp luật về kế toán và kiểm toán độc lập. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, cụ thể hóa các quy định mới, đồng thời đơn giản hóa một số khâu trong quy trình xét duyệt, kiểm tra và tổng hợp quyết toán, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm áp lực hành chính và nâng cao tính chủ động của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành liên quan dự buổi làm việc.

Tiến độ lập, tổng hợp và trình phê chuẩn quyết toán được thực hiện đúng kế hoạch. Công tác phối hợp giữa cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách được duy trì chặt chẽ, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và minh bạch của số liệu quyết toán.

Việc thực hiện Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý tài chính.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 57.059 tỷ đồng, vượt 25% dự toán. Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục chuyển biến tích cực, với 16/18 chỉ tiêu thu nội địa vượt dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2025 đạt 92.899 tỷ đồng, bằng 173% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 được lập và gửi đúng tiến độ. Toàn tỉnh có 5.004 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó đã xử lý 3.983 cơ sở, 1.021 cơ sở tiếp tục được rà soát, xử lý theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Đại diện đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội gợi mở các vấn đề cần thông tin, làm rõ.

Dưới sự gợi mở của đoàn công tác, các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã thông tin, giải trình thêm một số nội dung như: Tăng chi thường xuyên; sự mất ổn định của một số nguồn thu lớn như nguồn thu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thu tiền sử dụng đất; nợ thuế doanh nghiệp; tình hình giải ngân các nguồn sự nghiệp...

Các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đồng bộ giữa Luật Ngân sách và Luật Kế toán; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đối chiếu thống nhất giữa các loại báo cáo; đẩy mạnh liên thông dữ liệu và tự động hóa trong quản lý tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của công tác quyết toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cảm ơn đoàn công tác đã chia sẻ, quan tâm, trao đổi một số vấn đề tỉnh Thanh Hóa cần lưu ý, chú trọng hơn trong công tác thu chi ngân sách và quản lý tài chính công.

Đồng chí cũng giải trình thêm một số nội dung về điều chuyển, chuyển nguồn ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; nợ đọng xây dựng cơ bản và các phương án giải quyết khả thi. Những lưu ý của đoàn công tác, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo và xây dựng giải pháp điều hành thu chi ngân sách, tài chính công hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thúy Chinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định báo cáo phản ánh khá toàn diện tình hình tài chính - ngân sách của địa phương. Cùng với các thông tin giải trình, kiến nghị của tỉnh là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác giám sát và tổng hợp kiến nghị với Quốc hội trong thời gian tới.

Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá sâu hơn hiệu quả điều hành ngân sách, chất lượng tăng trưởng nguồn thu, tiến độ xử lý tài sản công dôi dư; khắc phục những khó khăn trong công tác sắp xếp bộ máy, bảo đảm thực hiện tốt kỷ cương tài chính ngân sách.

Đặc biệt, đoàn lưu ý tỉnh cần tổng kết toàn diện việc triển khai cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội; làm rõ những kết quả đạt được, những điểm nghẽn và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế, tạo dư địa phát triển và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Minh Hằng