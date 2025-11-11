Thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực giữa tỉnh Thanh Hóa với Phòng Thủ công nghiệp Erfurt (Đức)

Sáng 11/11, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã làm việc với Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt (HWK Erfurt), CHLB Đức về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã giới thiệu về những tiềm năng, cơ hội đầu tư và những vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa đang quan tâm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ngài Thomas Malcherek, Giám đốc điều hành HWK Erfurt, CHLB Đức cũng đã giới thiệu, chia sẻ thế mạnh sẵn có về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo kép theo tiêu chuẩn Đức cũng như nhu cầu của HWK Erfurt, CHLB Đức về nhân lực mà tỉnh Thanh Hóa có thể xuất khẩu sang Đức...

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Để làm rõ hơn các nội dung này, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thảo luận về các chương trình hợp tác tiềm năng, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, điều kiện để học sinh, sinh viên Thanh Hóa trải nghiệm các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, chương trình trại hè kỹ thuật quốc tế, kinh phí, loại visa...

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, xây dựng chương trình và lộ trình hợp tác cụ thể, hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho học sinh, sinh viên.

Hai bên tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập thế giới.

Thành lập từ năm 1900, HWK Erfurt - Phòng Thủ công nghiệp thành phố Erfurt - là một trong những tổ chức hàng đầu tại Đức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thủ công nghiệp. Đây là tổ chức uy tín trong đào tạo nghề các ngành công nghệ ô tô, hàn, điện lạnh, cơ khí và năng lượng tái tạo, cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn với yêu cầu về trình độ tiếng Đức và học phí cụ thể.

Linh Hương