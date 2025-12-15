Thủ tướng Slovakia Robert Fico: Ukraine là “hố đen” tiêu tốn hàng tỷ euro

Ngày 14/12, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã mô tả Ukraine là một “hố đen” đang nuốt chửng hàng tỷ euro và làm suy yếu tương lai của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã mô tả Ukraine là một “hố đen” đang nuốt chửng hàng tỷ euro và làm suy yếu tương lai của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: EPA.

Ông Fico viết trên trang Facebook cá nhân của mình: “Ukraine là một hố đen đang nuốt chửng hàng tỷ euro, làm suy kiệt tư duy kinh tế hợp lý và đe dọa tương lai bền vững của Liên minh châu Âu”. Theo nhà lãnh đạo Slovakia, việc EU tiếp tục dồn nguồn lực tài chính khổng lồ cho Kiev đang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về hiệu quả và định hướng chiến lược dài hạn của khối.

Trong một đoạn video cũng được đăng trên trang này, Thủ tướng Slovakia đã nhắc lại lập trường phản đối việc EU tài trợ cho nhu cầu quân sự của Ukraine. Theo ông Fico, nếu tại các cuộc họp của lãnh đạo EU, chỉ cần bày tỏ sự không đồng tình với việc cấp tiền cho vũ khí, lập tức sẽ bị xem là “kẻ xấu”, bởi đang tồn tại quan điểm cho rằng việc cung cấp ngân sách cho vũ khí là nghĩa vụ bắt buộc. Theo ông, Liên minh châu Âu hiện đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Hai ngày trước đó, vào ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Fico đã tuyên bố rằng tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới vào ngày 18-19 tháng 12, ông sẽ không ủng hộ các quyết định liên quan đến việc tài trợ cho chi phí quân sự của Ukraine, ngay cả khi cuộc họp kéo dài đến tận năm mới.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới vào ngày 18-19 tháng 12 năm 2025 sẽ thảo luận các chi tiết của kế hoạch sử dụng tài sản của Nga thông qua một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine. Ảnh: Europa.

Chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là hoàn thiện các chi tiết của kế hoạch sử dụng tài sản của Nga thông qua một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine, cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm cả những lo ngại của Bỉ về kế hoạch này. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo rằng, Ukraine sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vào năm 2026 nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính từ EU.

Nga lên án mọi sự hỗ trợ dành cho Kyiv, bao gồm cả hỗ trợ tài chính và quân sự. Moscow cũng cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động bất hợp pháp nào liên quan đến tài sản của Nga tại EU.

Thanh Vân

Nguồn Tass, Rbc.ru