Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá góp ý vào Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 9/8, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về các dự án luật.

Đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Góp ý vào Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá bày tỏ sự tán thành việc sửa đổi luật, đồng thời đề nghị bổ sung hai nội dung nhằm chuyển từ trách nhiệm “có phổ biến, có hướng dẫn” sang trách nhiệm về chất lượng và kết quả.

Cụ thể, về khoản 1 Điều 14: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hướng dẫn, giải đáp pháp luật. Dự thảo quy định cơ quan, người có thẩm quyền phải hướng dẫn, giải đáp khi có yêu cầu. Quy định này đúng nhưng chưa đủ. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định: Nội dung hướng dẫn, giải đáp phải chính xác, thống nhất, nêu rõ căn cứ pháp lý, được lưu trữ và có thể truy xuất. Nếu tổ chức, cá nhân làm theo hướng dẫn chính thức nhưng hướng dẫn chưa đúng, cơ quan hướng dẫn phải kịp thời khắc phục. Khi xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, phải tính đầy đủ yếu tố lỗi do làm theo hướng dẫn.

Theo đại biểu, quy định này không tạo ra cơ chế miễn trừ. Người dân vẫn chịu trách nhiệm nếu cung cấp thông tin sai hoặc cố tình lợi dụng. Nhưng người dân, doanh nghiệp ngay tình, làm đúng hướng dẫn chính thức, phải được xem xét khi xác định trách nhiệm. Đây cũng là cách nâng chất lượng phổ biến pháp luật: Không chỉ trả lời người dân, mà phải chịu trách nhiệm về câu trả lời của mình.

Về khoản 1 Điều 21: Nguyên tắc tương tác hai chiều, tiếp thu, phản hồi, giải trình trong truyền thông chính sách.

Đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị bổ sung một sản phẩm đầu ra bắt buộc là báo cáo phản hồi truyền thông chính sách. Với chính sách tác động lớn đến xã hội, cơ quan chủ trì phải công khai báo cáo trước khi trình cấp có thẩm quyền. Báo cáo cần trả lời ba câu hỏi: Xã hội đang quan tâm điều gì? Ý kiến nào được tiếp thu và chính sách đã thay đổi ra sao? Ý kiến nào không được tiếp thu và vì sao?

Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, việc bổ sung những nội dung này nhằm đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển từ trách nhiệm cung cấp thông tin sang trách nhiệm về chất lượng và kết quả của thông tin. Cơ quan nhà nước hướng dẫn thì phải chịu trách nhiệm về hướng dẫn. Lấy ý kiến thì phải phản hồi việc tiếp thu. Thước đo cuối cùng không phải Nhà nước đã nói về pháp luật nhiều đến đâu, mà là người dân có hiểu đúng hơn, làm đúng hơn và tin tưởng hơn vào sự nhất quán, trách nhiệm của Nhà nước hay không.

Cẩm Tú