Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông tại Bát Mọt

Theo thông tin từ xã Bát Mọt, đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở đất làm hư hỏng tuyến giao thông trên địa bàn xã.

Đường giao thông nối Quốc Lộ 47 với thôn Phống bị sạt lở.

Mưa lớn đã gây sạt lở taluy âm tại đoạn đường nối Quốc lộ 47 với thôn Phống. Điểm sạt lở sát đường bê tông rộng 3m, vị trí sạt lở cách Quốc lộ 47 khoảng 100m, chiều dài đoạn sạt khoảng 13m.

Hiện tình trạng sạt lở vẫn có nguy cơ cao xảy ra nếu tiếp tục có mưa lớn.

Ngay khi phát hiện sự cố, UBND xã Bát Mọt đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự đặt biển, căng dây cảnh báo nguy hiểm; đồng thời phân công lực lượng thường trực tại vị trí để hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Xã Bát Mọt căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Trước tình hình thời tiết diễn biến khó lường, xã Bát Mọt đã thực hiện trực ban và trực chỉ huy 24/24 giờ theo quy định. Lập danh sách lực lượng để sẵn sàng huy động hỗ trợ Nhân dân sơ tán người và tài sản khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên kiểm tra mực nước dâng của các sông, suối, tràn để có biện pháp xử lý kịp thời, không để người dân đi qua.

Đình Hà