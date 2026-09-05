Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho chính trường Italy.

Bà Meloni Giorgia lập kỷ lục lãnh đạo chính phủ cầm quyền lâu nhất tại Italy kể từ Thế chiến II. Ảnh: Ansa.

Đến ngày 4/9, ngày thứ 1.413 kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Giorgia Meloni, 49 tuổi, chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại 1.412 ngày của chính phủ thứ hai do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi lãnh đạo trong giai đoạn 2001-2005.

Kỷ lục này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh chính trường Italy thường xuyên biến động. Kể từ khi nước Cộng hòa Italy được thành lập năm 1946, sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ, nước này đã có 31 thủ tướng. Do những bất đồng và xung đột giữa các đảng phái, phe nhóm, chính phủ Italy trung bình chỉ tồn tại khoảng 14 tháng.

Chính phủ của bà Meloni được thành lập vào tháng 10/2022, trở thành chính phủ đầu tiên trong lịch sử Italy do một phụ nữ lãnh đạo và cũng là chính phủ đầu tiên do đảng Những người anh em Italy, thành lập năm 2012, đứng đầu. Trước khi lên nắm quyền, bà Meloni được biết đến với lập trường cánh hữu cứng rắn, trong đó có quan điểm phản đối nhập cư và từng kêu gọi Italy rời Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, bà chuyển sang đường lối được đánh giá là tương đối ôn hòa, đồng thời đưa nhiều nhân vật có quan điểm ủng hộ EU vào nội các.

Trên mặt trận đối ngoại, chính sách được đánh giá là thực dụng của bà Meloni đã góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Italy.

Về nhập cư, chính phủ Meloni tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo số liệu được nêu trong báo cáo, tỷ lệ hồi hương người nhập cư bất hợp pháp năm ngoái tăng 60% so với năm 2021.

Một số chỉ số kinh tế cũng cho thấy dấu hiệu tích cực. Đảng cầm quyền cho biết khoảng 1,3 triệu việc làm mới đã được tạo ra kể từ khi bà Meloni lên nắm quyền. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ thất nghiệp của Italy, ở mức 8,1% năm 2022, được dự báo giảm xuống 6%. Cuối năm ngoái, Moody’s đã nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm của Italy, viện dẫn sự ổn định về chính trị và chính sách. Đây là lần đầu tiên trong 23 năm Italy được hãng xếp hạng tín nhiệm này nâng hạng.

Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế được đánh giá còn yếu, ở mức khoảng 0,5%. Tình trạng tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa đang làm gia tăng áp lực đối với hệ thống lương hưu, trong khi năng suất lao động vẫn thấp do đầu tư công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Các nhà phê bình cho rằng chính phủ chưa tiến hành những cải cách đủ sâu để thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế.

Phát biểu sau khi lập kỷ lục về thời gian cầm quyền, bà Meloni cho rằng ổn định “không phải là một kỷ lục để khoe khoang, mà là điều kiện để đất nước có thể hoạch định, đưa ra quyết định, thực hiện các cam kết và giành được sự tôn trọng”. Bà khẳng định tại cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới, chính phủ sẽ trình bày với cử tri những kết quả đã đạt được cùng tầm nhìn cho tương lai.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun