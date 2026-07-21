Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Quyết định số 1312 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Hoài Anh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (sau sáp nhập); từ tháng 9/2025 đến nay giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đồng chí Nguyễn Hoài Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng chí cống hiến, đóng góp vào hoạt động và thành quả chung của các bộ, cơ quan và của Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của đồng chí; dù ở vị trí nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với đồng chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động, kịp thời xử lý các “điểm nóng” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo bền vững; khẩn trương vận hành chính thức cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất, dùng chung”.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-trao-quyet-dinh-giao-quyen-bo-truong-bo-noi-vu-va-bo-nhiem-thu-truong-thuong-truc-bo-dan-toc-va-ton-giao-102260721175901882.htm