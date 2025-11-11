Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Quốc phòng - An ninh

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2458/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Thiếu tướng Vũ Trung Kiên vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng).

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2458/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Thiếu tướng Vũ Trung Kiên vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng).

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên (bên trái).

Quyết định số 2458/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký (7/11/2025).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Vũ Trung Kiên từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng. Tháng 10/2021, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo VGP

Từ khóa:

#Cảnh sát biển Việt Nam #Bộ đội biên phòng #Phạm Minh Chính #Bổ nhiệm #Thủ tướng chính phủ #Quyết định #Thăng quân hàm #Pháp luật #Chủ tịch nước #Điều động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia: Chủ động, trách nhiệm trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 5 - Tĩnh Gia, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đang được triển khai tích cực. Năm nay, toàn khu vực...
Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó bão số 15

Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó bão số 15

Môi trường
Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng có Công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15, gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 5, 7; Quân đoàn 34; các...
Điểm tựa nơi biên viễn

Điểm tựa nơi biên viễn

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, bằng những việc làm thiết thực, Đồn Biên phòng Tam Chung luôn là “điểm tựa” trên vùng biên giới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh