Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Người lính quân hàm xanh đồng hành cùng giáo dục vùng biên Quốc phòng - An ninh 10:33 03/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Ở nơi phên dậu Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh không chỉ canh giữ đường biên, cột mốc mà còn âm thầm nâng bước những ước mơ nhỏ bé. Các anh tham gia sửa lớp học, dựng góc học tập, đỡ đầu học sinh nghèo... và gieo vào vùng biên những mầm tri thức.

Thanh Hóa: Hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Thời sự 17:11 01/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 01/12, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2025 tại tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Quốc phòng ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động ứng phó bão số 15 Môi trường 20:44 27/11/2025 Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng có Công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15, gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các Quân khu: 5, 7; Quân đoàn 34; các...