Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2458/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Thiếu tướng Vũ Trung Kiên vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên (bên trái).
Quyết định số 2458/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký (7/11/2025).
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Vũ Trung Kiên từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng. Tháng 10/2021, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Theo VGP
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu