Thứ tạo bọt trong sữa tắm của bé đang làm điều mà ít mẹ biết

Những năm gần đây, các nghiên cứu da liễu nhi khoa bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm túc hơn về một thành phần quen thuộc trong hầu hết các sản phẩm tắm gội phổ thông, kể cả loại dán nhãn "dành cho trẻ em": sodium lauryl sulfate, hay SLS.

SLS làm sạch bằng cách phá vỡ thứ da bé cần nhất

Để hiểu tại sao SLS tạo ra bọt nhiều như vậy, cần hiểu cơ chế hoạt động của nó. SLS là một chất hoạt động bề mặt thuộc nhóm anionic, có khả năng liên kết đồng thời với dầu và nước. Khi tiếp xúc với da, nó không chỉ kéo bụi bẩn, mồ hôi và dầu thừa ra ngoài mà còn tác động lên lớp lipid tự nhiên của biểu bì, vốn là hàng rào bảo vệ da khỏi vi khuẩn, tác nhân kích ứng và mất nước.

Lớp lipid này là cấu trúc sinh học thiết yếu, giữ cho da ổn định và không bị tổn thương từ bên ngoài. Khi SLS phá vỡ lớp này, da tạm thời mất đi khả năng tự điều tiết. Ở người lớn, da thường phục hồi hàng rào lipid trong vài giờ. Nhưng ở trẻ sơ sinh, câu chuyện hoàn toàn khác.

SLS có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da của bé

Da sơ sinh không phải da người lớn thu nhỏ

Một em bé mới sinh không chỉ nhỏ hơn người trưởng thành về kích thước mà còn hoàn toàn khác về mặt sinh lý da. Lớp sừng biểu bì của trẻ sơ sinh mỏng hơn khoảng 30% so với người lớn. Hàng rào bảo vệ da, bao gồm cả lớp lipid, vẫn đang trong quá trình trưởng thành và chưa có khả năng phục hồi nhanh sau khi bị tác động.

Tỷ lệ diện tích da so với trọng lượng cơ thể của trẻ sơ sinh cao hơn nhiều so với người lớn, đồng nghĩa với việc bất kỳ thứ gì bôi lên da đều có khả năng thẩm thấu vào cơ thể với tỷ lệ cao hơn. Độ pH da của bé cũng ổn định ở mức thấp hơn và dễ bị xáo trộn bởi các sản phẩm có chỉ số pH không phù hợp. Rôm sảy, hăm da, mẩn ngứa đôi khi chính là phản ứng của da trước những thành phần không phù hợp, chứ không chỉ là do thời tiết hay do mẹ quên lau khô.

Da trẻ sơ sinh mỏng hơn và nhạy cảm hơn da người trưởng thành

NeBiolina - Dung dịch tắm gội không SLS dịu lành cho da bé

Không có SLS trong dung dịch tắm gội NeBiolina. Không có xà phòng và thành phần gây kích ứng. Đây là kết quả của một quy trình chứng nhận nghiêm ngặt bởi ICEA - Viện đạo đức & môi trường của Italy chứ không chỉ là tuyên bố vô căn cứ của nhà sản xuất.

Thay vì chất tạo bọt công nghiệp như SLS hay SLES, NeBiolina sử dụng chất làm sạch chiết xuất từ dầu olive hữu cơ, một lựa chọn hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên. Cơ chế làm sạch vẫn đủ hiệu quả với bụi bẩn và bã nhờn nhẹ của bé, nhưng không phá vỡ màng lipid bảo vệ. Bên cạnh đó, dầu olive còn cấp ẩm ngay trong quá trình tắm, giúp da không bị khô căng sau khi lau khô.

Thành phần cốt lõi thứ hai là chiết xuất yến mạch hữu cơ. Yến mạch chứa avenanthramides và beta glucan hỗ trợ dưỡng ẩm và làm dịu da bị kích ứng, củng cố hàng rào bảo vệ da. Protein gạo thủy phân hỗ trợ bảo vệ lớp keratin tóc của bé, giúp tóc mềm mượt và da đầu không bị kích ứng.

Bộ 3 thành phần chiết xuất thực vật hữu cơ: Yến mạch, olive, protein gạo

Khi mẹ pha 10ml sản phẩm vào chậu tắm, bọt sẽ ít hơn những gì mẹ quen thấy. Điều đó không có nghĩa là sản phẩm làm sạch kém hơn. Đó là dấu hiệu của một công thức được xây dựng với ưu tiên khác, đặt sinh lý da của bé lên trước cảm giác sạch tức thì của mẹ.

Tên NeBiolina bắt nguồn từ “nebbia” trong tiếng Ý, có nghĩa là sương sớm. Làn sương buổi sáng không ồn ào, không kêu gọi sự chú ý. Nó chỉ chạm nhẹ vào mọi thứ, để lại độ ẩm mà không để lại dấu vết. Đó cũng là cách thương hiệu này chọn chăm sóc làn da non nớt nhất, bằng sự dịu lành có chiều sâu, không cần phô trương.