Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Theo thông báo, tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An. Tổng số điểm chấm của đơn vị này đạt 97 điểm.

Quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ không có tổ chức đấu giá tài sản nào bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ.

Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hóa thông báo để Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An biết, đến nhận hồ sơ và thực hiện ký hợp đồng tổ chức đấu giá theo quy định.