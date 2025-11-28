Thông tin liên hệ Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành sau sáp nhập

Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành nhu cầu cập nhật thông tin liên hệ của các cơ quan chuyên môn được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm. Mới đây, danh sách địa chỉ trụ sở, email và số điện thoại chính thức của Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành đã được tổng hợp để phục vụ công tác trao đổi, chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở và email liên hệ chính thức của Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành sau sáp nhập:

1.An Giang - Số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. SĐT: 02973.866398, email: snvtagiang.snv@angiang.gov.vn

2. Bắc Ninh - Tầng 2-3-4-5 Nhà A, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Ninh, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 02043.854.350, email: snv@bacninh.gov.vn

3.Cà Mau - số 91-93 đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. SĐT: (0290) 3831.603, email: snv.bbt@camau.gov.vn

4. Cao Bằng - Tầng 7, 8, 9, tòa B, Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng, khu đô thị mới, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0206.3852.422, email: sonoivu@caobang.gov.vn

5. Cần Thơ - 51 Lý Tự Trọng, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. SĐT: 02923.820715, email: sonv@cantho.gov.vn

6. Đà Nẵng - Tầng 9, 10, 19 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. SĐT: 02363821253, email: snv@danang.gov.vn

7. Đắk Lắk - Số 23, Trường Chinh, Phường Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0262.8555553, email: sonoivu@noivu.daklak.gov.vn

8. Điện Biên - Thôn Thanh Xuân, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. SĐT: 0215.3.830.783, email: snv@dienbien.gov.vn

9. Đồng Nai - Số 108, đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. SĐT: (061) 3846 993, email: sonoivu@dongnai.gov.vn

10. Đồng Tháp - Số 375-379 đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. SĐT: 0277.3851535, email: snv@dongthap.gov.vn

11. Gia Lai - 180 Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. SĐT: 0269.3824405, email: snv@gialai.gov.vn

12. Hà Nội - 18B Lê Thánh Tông, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội. SĐT: 0243.933.5176, email: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn

13. Hà Tĩnh - Số 187, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, Hà Tĩnh. SĐT: 0393.856.628, email: sonoivu@hatinh.gov.vn

14. Hải Phòng - Trụ Sở số 1: Tòa J - 5 Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; - Trụ Sở số 2: Tòa I - 6 Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. SĐT: 08031289, email: sonoivu@haiphong.gov.vn

15. Thành phố Huế - 18 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. SĐT: 0234-3848018, email: snv@hue.gov.vn

16. Hưng Yên - Trụ sở chính: Số 6 Đường Chùa Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; Cơ sở 2: Số 8 đường Lê Lơi, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Cơ sở 3: Số 19 đường Lê Lơi, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. SĐT: 02213863434, email: sonv@hungyen.gov.vn

17. Khánh Hòa - 05 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa. SĐT: (84 258) 3827095 / 3812463, email: snv@khanhhoa.gov.vn

18. Lai Châu - Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu. SĐT: 02133.798.983, email:sonoivu@laichau.gov.vn

19. Lạng Sơn - Số 4 đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn. SĐT: 02053812110, email:sonoivu@langson.gov.vn

20. Lào Cai - Số 159, Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. SĐT:02163.852.415

21. Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng (Tầng 7 TTHC). SĐT: (0263) 3822393

22. Ninh Bình - Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 02293.871.155, email: snv@ninhbinh.gov.vn

23. Nghệ An - Số 30, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. SĐT: 0238.3843197, email: nv@nghean.gov.vn

24. Phú Thọ - Số 370, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. SĐT: 0210.3846 481, email: sonv@phutho.gov.vn

25. Quảng Ninh - Tầng 3-Trụ sở Liên cơ quan số 2-Phường Hạ Long, Quảng Ninh. SĐT: 0203.3835141, email: snv@quangninh.gov.vn

26. Quảng Ngãi - 55 Nguyễn Nghiêm - Phường Cẩm Thành - Tỉnh Quảng Ngãi. SĐT: 0255. 3822864, email: snv@quangngai.gov.vn

27. Quảng Trị - Số 72 Ngô Quyền - phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. SĐT: 0232.3822.321, email:snv@quangtri.gov.vn

28. Sơn La - Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. SĐT: (0212).3752.630, email: snv@sonla.gov.vn

29. Tây Ninh - 19 Trần Hưng Đạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 02723.826.353, email:snv@tayninh.gov.vn

30. Tuyên Quang - Đường Lý Thánh Tông, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 02073.822.432, email: noivu@tuyenquang.gov.vn

31. Thái Nguyên - Số 17, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. SĐT: 02803856474, email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

32. Thanh Hóa - 44 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 02373753739, email: snv@thanhhoa.gov.vn

33. TP Hồ Chí Minh - Trụ sở 1: 159 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh (0283.822.2409 - 0283.829.1302); Trụ sở 2: đường Lê Lợi, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh (02743.828.946); Trụ sở 3: số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh (02543.3852.151). email: snv@tphcm.gov.vn

34. Vĩnh Long - Số 42 Nguyễn Huệ, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0270.3822233, email: snoivu@vinhlong.gov.vn

Tại Điều 1 Thông tư 10/2025/TT-BNV quy định Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

LP