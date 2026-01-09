Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 9/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành công bố quyết định và giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 11 xã: Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình, Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc.

Quang cảnh hội nghị giám sát tại xã Nga Sơn.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã. Đồng thời nghe báo cáo kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở các xã.

Theo đó, sau khi Trung ương và tỉnh ban hành chủ trương, đảng ủy các xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời công tác bầu cử. Đến nay, ban thường vụ đảng ủy các xã đã thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử, tổ tham mưu, giúp việc. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Lãnh đạo xã Nga Sơn báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc báo cáo kết quả tại buổi giám sát.

Lãnh đạo xã Đông Thành nêu đề xuất kiến nghị tại buổi giám sát.

Hầu hết các xã trong diện được giám sát đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương, như: Ủy ban bầu cử xã, ban bầu cử đại biểu Quốc hội, ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, tổ bầu cử. Tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành công tác tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy trình, thủ tục. Bên cạnh đó, ủy ban bầu cử các xã đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu và tổ chức thông báo công khai cho toàn thể cử tri.

Quang cảnh buổi giám sát tại xã Nga Sơn.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy các xã đã tăng cường công tác giám sát thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác bầu cử. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai văn bản, ban hành văn bản tổ chức thực hiện; công tác nhân sự và hiệp thương; công tác lập, niêm yết danh sách bầu cử... Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử để giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bầu cử, lãnh đạo các xã đề nghị tỉnh xem xét tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác bầu cử; quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thẩm định tiêu chuẩn chính trị ứng cử viên; thống nhất mẫu hồ sơ nhân sự bầu cử...

Thành viên đoàn giám sát nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Tại các buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi, hướng dẫn các xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan. Đồng thời kiến nghị một số giải pháp để tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến công tác giới thiệu nhân sự bầu cử, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị hiệp thương...

Thành viên đoàn giám sát nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của ban thường vụ đảng ủy các xã trong thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn, song đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhờ đó, đến nay các xã đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đảm bảo yêu cầu chất lượng, cũng như tiến độ kế hoạch của tỉnh đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thực hiện các bước và công việc tiếp theo trong công tác bầu cử.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều điểm mới, nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động, trình độ, kinh nghiệm của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này chưa cao. Trong khi khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn, thời gian còn lại không còn nhiều... Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị ban thường vụ đảng ủy các xã tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, công việc có liên quan để tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giám sát tại xã Nga Sơn.

Trước hết, ban thường vụ đảng ủy các xã cần rà soát, đánh giá tiến độ từng phần việc, phân công rõ người, rõ địa bàn, rõ tiến độ thời gian và trách nhiệm để tổ chức thực hiện. Đồng thời nắm bắt chặt chẽ địa bàn, chăm lo đời sống Nhân dân, làm tốt công tác tôn giáo, thực hiện tốt các chính sách an sinh, đảm bảo an ninh trật tự...

Bên cạnh đó, ban thường vụ đảng ủy các xã cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền vận động, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giám sát tại xã Hậu Lộc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị đảng ủy các xã chủ động lãnh đạo, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần 2. Trong đó cần bám sát quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện đúng các bước quy trình, thủ tục về công tác nhân sự bầu cử. Nhất là quy định về cơ cấu nữ, trẻ, đại biểu ngoài đảng, tỷ lệ tái cử, tỷ lệ số dư... trong danh sách bầu cử. Thông qua đó nhằm lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, cống hiến sức lực và trí tuệ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng giao các sở ngành có liên quan tham mưu cho tỉnh giải quyết một số vướng mắc, khó khăn để các địa phương tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Đỗ Đức