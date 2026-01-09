Phường Hạc Thành: Công tác Mặt trận năm 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật

Sáng 9/1, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai để đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025 cho Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác Mặt trận năm 2025.

Nổi bật, trong năm vừa qua, MTTQ phường đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Ủy ban MTTQ phường phối hợp thực hiện hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025; vận động Nhân dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 99 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình chính sách đặc biệt khó khăn với số tiền gần 10,76 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân trình bày Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2025; chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung chia sẻ những cách làm hay trong hoạt động công tác Mặt trận tại cơ sở; đồng thời đóng góp ý kiến vào chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2026.

Trong đó, Ủy ban MTTQ phường xác định nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tích cực triển khai và phối hợp tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ phường; tập trung triển khai, phát động phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hạc Thành Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Ủy ban MTTQ phường tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2025.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025. Đồng thời, 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2025 và 18 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động được Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tặng Giấy khen.

Phan Nga