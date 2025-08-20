Thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng ngày 20/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị thông qua các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 – 24/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhất. Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, chủ trì hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch, nội dung chuẩn bị, công tác bảo đảm cho Lễ kỷ niệm và tổ chức các hoạt động chào mừng... Trên cơ sở đó, lãnh đạo các phòng, ban đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện phương án tổ chức Lễ kỷ niệm, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

Ngọc Lê (CTV)